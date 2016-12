Unternehmer spenden für Schülerprojekt Gymnasiasten engagieren sich für Flüchtlinge. Das wurde jetzt ein weiteres Mal gewürdigt.

Mit 500 Euro unterstützt das Unternehmernetzwerk BNI die Arbeit der Gruppe „Schüler für Flüchtlinge“ am Goethe-Gymnasium Bischofswerda. Seit rund anderthalb Jahren sind die Schüler aktiv. Sie betreuen Flüchtlinge, sammeln Spenden, klären über die Lage von Menschen auf, die ihre Heimat verlassen mussten, und werben um Verständnis für sie. „Die Begeisterung der Schüler hat mich sehr beeindruckt“, erklärte Randy Morales. Der Ex-Burkauer leitet seit Kurzem das Netzwerk BNI Lausitz. Die Begeisterung der Schüler habe er an seine Unternehmerkollegen weitergegeben. So konnten kürzlich bei einem Treffen auf Schloss Nedaschütz 500 Euro gesammelt werden.

Das entspricht der Philosophie des Netzwerkes, bei dem es darum geht, Geschäftsempfehlungen auszutauschen. „Unser Slogan ist: Wer gibt, gewinnt. In diesem Sinne möchten wir als Unternehmer zusammenarbeiten und von unseren Einnahmen der Gesellschaft Gutes tun“, sagte Randy Morales.

BMI wurde 1985 vom Unternehmensberater Ivan Misner in den USA gegründet. Das Netzwerk ist heute nach eigenen Angaben mit über 7 300 Unternehmerteams in 69 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Als wesentliche Merkmale nennt die Plattform unter anderem die Orientierung an messbaren Ergebnissen, die Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, die Provisionsfreiheit sowie Neutralität und Unabhängigkeit. (SZ)

