Unternehmer macht nach Brand weiter Trotz hohen Schadens produziert David Wochnik in Neukirch wieder. Für Kunden im In- und Ausland.

Stehlampe war gestern. David Wochnik hat sich für einen Scheinwerfer aus den 1940er-Jahren der Firma Arnold + Richter München entschieden. In seiner Neukircher Firma werden solche und andere antike Teile aufgearbeitet und auf Hochglanz poliert. © Steffen Unger

Ruß, wohin man schaut. An den Wänden, auf den Fußböden, auf den Maschinen. Seitdem es in der vergangenen Woche in der Werkstatt von David Wochnik brannte, steht die Technik still. Ein Großteil der Maschinen wurde durch das Feuer zerstört. Der Unternehmer, der vor fünf Jahren in Neukirch die Firma „Lost & Found Interior“ gründete, schätzt den Schaden auf 50 000 Euro.

Beim Schleifen von Aluminium hatte es eine Verpuffung gegeben, in deren Folge der Brand ausbrach. Estrich, Putz, die Elektroanlage und Maschinen müssen erneuert werden. Auch ein Statiker müsse den Schaden begutachten, sagt David Wochnik. Über der Werkstatt, die er auf der Rückseite seines Wohnhauses einrichtete, befindet sich eine vermietete Wohnung.

Doch der 27-Jährige lamentiert nicht. Er schaut nach vorn. Schon übers vergangene Wochenende holte er neue Maschinen ran, kam mit ihnen vorübergehend in der Werkstatt eines Kumpels unter. Dort kann er weiterarbeiten. Die Zeit ist knapp. Denn seine Auftragsbücher sind voll. Lost & Found Interior folgt dem seit einigen Jahren angesagten Vintage-Trend, speziell fürs Einrichten. David Wochnik und sein Mitarbeiter Andreas Gries arbeiten alte Dinge auf, entdecken ihren Charme. „Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Was andere als Schrott vergangener Tage abtun, erwecken wir wieder zum Leben“, sagt er.

Jedes Möbel ist ein Einzelstück

Zum einen sind das Teile aus stillgelegten Werkhallen und anderen Industrieanlagen – Lampen, Scheinwerfer und Uhren. In Neukirch werden sie gereinigt, gestrahlt, geschliffen und anschließend auf Hochglanz poliert, die Technik auf heutigen Stand gebracht. Die unbearbeiteten Stücke beziehe er zum großen Teil von Händlern aus Osteuropa, sagt David Wochnik. Hinzu kommen Designermöbel – Tische Schränke, Regale. Deren Gestell ist aus Stahl; belegt werden sie mit rustikalem Holz, meist Eiche. Jedes dieser Möbel ist ein Einzelstück. „Das hier zum Beispiel waren mal Dielenbretter“, sagt David Wochnik und streift über den massiven Tisch in seinem Wohnzimmer. Hotels, Konferenzräume, Restaurants hat er schon ausgestattet. Zum Beispiel auf dem Frankfurter Flughafen. Lost & Found Interior liefert aber auch ins Ausland. England, Schweiz, Dubai und Taiwan nennt der junge Unternehmer Länder, in denen seine Kundschaft zu Hause ist. Vor allem übers Internet, aber auch auf Messen werden Liebhaber des Stiles von Anfang und Mitte des vergangenen Jahrhunderts auf die Firma aufmerksam.

Zweites Standbein ist das Metallschleifen für die Industrie. „Wir haben die Schleifmaschinen einmal. Da bietet sich diese Leistung an“, sagt David Wochnik.

Vor einigen Jahren beim Essen in einem Restaurant war ihm das aufgearbeitete Industrie-Design aufgefallen. Er recherchierte und entwickelte seine Geschäftsidee. Im Jahr 2012 machte sich der gelernte Bürokaufmann selbstständig. Begonnen hatte er mit dem Schleifen von Kfz-Teilen. Zubehör beispielsweise von Simson, Awo, Honda und Harley brachte er wieder auf Hochglanz. Es folgten Teile für Oldtimer – und schließlich das Industriedesign.

Die Werkstatt auf dem eigenen Grundstück möchte David Wochnik so schnell es geht wieder herstellen. In der Perspektive soll sein Unternehmen weiter wachsen. Alten Dingen eine neue Zukunft zu geben, liegt im Trend. Man sieht es in Geschäften und auf Messen.

www.lostandfound-interior.de

