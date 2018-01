Unternehmer fordert Digitalisierung des Staates und Breitbandausbau Sachsens Wirtschaft geht es gut. Doch Potenzial bleibt ungenutzt. Unternehmer Hermann Leithold appelliert an die Politik – und legt eine Arbeitsliste vor.

Mittelsachsen/Döbeln. Offensichtlich ist Gefahr im Verzug. Zwar geht es den sächsischen Unternehmen gut, die Arbeitslosenzahlen befinden sich auf einem Rekordtief, die Prognosen für 2018 für die sächsische Wirtschaft sagen weiteres Wachstum voraus. Gründe, sich zurückzulehnen, sind dies aber nicht. „Wenn wir künftig nicht abgehängt werden wollen, müssen wir vorsorgen, doch dafür fehlen grundlegende Voraussetzungen“, beklagt Hermann Leithold, Vorstandsmitglied im Bundeswirtschaftsverband „Die jungen Unternehmer“, auf dem Dreikönigstreffen der FDP Mittelsachsen am Sonnabend in Döbeln.

Die Forderungen an die Politik sind existenziell: Digitalisierung des Staates, schneller Breitbandausbau, Verbesserung des Standort-Images von Sachsen. Der 29-jährige Unternehmer erläutert die Forderungen an dem Familienunternehmen Agricon, in dem sein Vater der Geschäftsführer ist und er in der Entwicklungsabteilung arbeitet. Die Firma befindet sich in Jahna, einem kleinen Dorf bei Döbeln, und befasst sich seit zwei Jahrzehnten mit der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Die Technologien von Agricon werden von Agrarunternehmen in Mittel- und Osteuropa zur Optimierung der Pflanzenproduktion genutzt.

Zügiger Ausbau des Glasfasernetzes





Kunden erwarten schnelle Reaktionen auf Anfragen. „Unser Familienunternehmen ist gut aufgestellt. Wir haben den Fortschritt erreicht, dass wir alle wichtigen Daten über Smartphones abwickeln können, allerdings mit der Voraussetzung, dass das Internet leistungsfähig ist. Was jedoch beim Breitbandausbau passiert, ist geschäftsschädigend“, so Leithold.

Der Unternehmer findet es ärgerlich, dass sich die politische Rhetorik auf gute Ratschläge beschränkt hat. Die Bereitschaft der Telekom, den Breitbandausbau vorzunehmen, sage gar nichts aus. Hauptaufgabe der Politik wäre es, an den Stellschrauben zu drehen, um die Digitalisierung voranzubringen. Zum einen fehle es an Geld, zum anderen am Willen. Die Verquickung von Telekom und Staat stehe dem Ausbau entgegen und verhindere einen effektiven Einsatz der Mittel – der Bund und die Staatsbank KfW halten rund ein Drittel der Telekom-Aktien. Es steht die Frage, warum sich der Staat an einem Unternehmen beteiligt, das auf einem funktionierenden Markt agiert, auf dem es viele private Anbieter gibt. Der Verkauf der Aktien wäre daher dringend geboten. Das Geld könne für den dringend notwendigen Ausbau des Breitbandnetzes verwendet werden.

„Unsere Wirtschaft braucht einen moderneren und digitalisierten Staat“, so Leithold. Die Technik sei überholt, die analogen Verwaltungsabläufe zu langwierig und kompliziert. Die Verwaltung müsse sich neu aufstellen, deutlich kundenorientierter und offener werden. Wer könne schon aus dem Stegreif eine Steuererklärung ausfüllen? Zu kompliziert, zu umständlich. „Die Politik muss sich der Aufgabe stellen und die Digitalisierung zur Kernaufgabe machen.“ Kommt es in den nächsten Jahren zu keiner spürbaren Entwicklung, befürchten die jungen Unternehmer, dass sich allein diese Tatsache zum Standortnachteil entwickeln könnte.

Sachsen braucht ein besseres Image





Sachsen ist ein Hightech-Land, steht für Innovationen und ist Land der Wissenschaften. Nach Pegida und Legida und dem ungeschickten Umgang der Politik mit den Menschen und ihren Sorgen hat der Ruf Sachsens gelitten. Weltweit. Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit sind seitdem die Attribute, mit denen das Land verknüpft wird. Die Außenwirkung ist katastrophal und gefährdet den Wirtschaftsstandort, so der Unternehmer. „Wir brauchen ein gutes Image. Daran muss die Politik arbeiten.“

