Unternehmer des Jahres gesucht Unternehmerverband, Volksbank und SZ würdigen die Leistung von Firmen im Landkreis. Jeder kann Vorschläge machen.

Maik Juppe wurde letztes Jahr als „Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr können sich wieder Firmen oder Mitarbeiter bewerben. © Daniel Förster

Die Volksbank Pirna, der Verband der Selbstständigen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und die Sächsische Zeitung suchen gemeinsam die oder den regionalen Unternehmer des Jahres 2017 im Landkreis. Für den Wirtschaftspreis können sich nicht nur die Firmen selbst bewerben, sondern auch Mitarbeiter oder Kunden einen Unternehmer vorschlagen – egal ob Ein-Mann-Betrieb oder Mittelstand. Wichtig ist nur, bei der Bewerbung herauszustellen, warum der Unternehmer den Preis verdient hat. Das können kluge Ideen und Innovationen sein, überzeugende Produkte, gute Marketingstrategien, ein herausragender Umgang mit Mitarbeitern oder Auszubildenden, regionale Aktivitäten, soziales Engagement, wegweisende Umweltarbeit – oder auch generationenübergreifende Arbeit.

Bewerbungsschluss ist der 20. Mai 2017. Eine Jury wählt unter allen Teilnehmern den Sieger aus. Ihm winken ein Pokal und ein Preisgeld. Bekanntgegeben wird der Unternehmer des Jahres auf einem abendlichen Sommerfest am 2. Juni im Barockgarten Großsedlitz. Laudatio und Preisübergabe übernimmt Landrat Michael Geisler (CDU). Preisträger 2015 war die Firma Gerüstbau Oertel aus Pirna für die beispielhafte Organisation der Unternehmensnachfolge, im Jahr 2016 erhielt Maik Juppe von der Holzindustrie Dresden aus Heidenau den Preis für seine Innovationsfreude und sein soziales Engagement. (SZ)

Bewerbung oder Vorschlag an die Sächsische Zeitung, Schössergasse 3, 01796 Pirna oder per E-Mail an: sz.pirna@ddv-mediengruppe.de. Bitte immer das Kennwort Unternehmerpreis angeben.

