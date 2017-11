Unternehmer buhlen um Pendler Rund 40 000 Mittelsachsen verlassen zum Arbeiten den Landkreis. Ein Aktionstag soll das ändern.

Auf der Bahn. Rund 40 000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Mittelsachsen fahren für ihren Job über die Kreisgrenze hinaus. © Patrick Pleul/dpa

Döbeln. Wer beruflich den Landkreis verlassen muss, der hat meist seinen Arbeitsplatz in Chemnitz. So das Ergebnis des Berichtes des Statistischen Landesamtes zum Pendelverhalten in Sachsen. Rund 40 000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Mittelsachsen fahren demnach für ihren Job über die Kreisgrenze hinaus. Immerhin fast jeder Dritte. Und das schon seit 2008.

„Die über die Jahre verfestigte hohe Zahl an Auspendlern lässt vermuten, dass stabile Arbeitsverhältnisse vorliegen und hier auch in den nächsten Jahren nur wenige Veränderungen eintreten werden“, heißt es in einer Bewertung der Zahlen durch das Team der Regionalkammer Mittelsachsen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz. Und trotzdem soll nun der Versuch gestartet werden, diese potenziellen Fachkräfte für den Kreis zurückzugewinnen. Denn: Die meisten Auspendler bleiben in Sachsen. Neben Chemnitz pendeln sie, wenn auch in deutlich geringerer Zahl, nach Dresden und Leipzig. Nur knapp elf Prozent der Arbeitnehmer zieht es in die alten Bundesländer, der geringste Wert im Bereich Südwestsachsen.

Vor allem an diese rund 84 Prozent der Auspendler, die in Sachsen bleiben, richtet sich der Job- und Karrieretag, den die Regionalkammer der IHK in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern organisiert. Termin dafür ist der 28. Dezember. Bewusst wurde der Donnerstag zwischen Weihnachten und Neujahr für den Aktionstag ausgesucht, sagt Angela Tippmer, Referentin für Aus- und Weiterbildung bei der IHK-Regionalkammer Mittelsachsen. Erreicht werden sollen damit vor allem diejenigen, die Weihnachten zu Hause in Mittelsachsen bei ihrer Familie verbringen. „Der Erklärungsbedarf für diesen Termin war bei den Unternehmen sehr hoch“, sagt Tippmer.

Und trotzdem haben sich über 40 Firmen gefunden, die an jenem Tag Ende Dezember um potenzielle Fachkräfte ringen wollen. Mit dabei ist unter anderem die Landschaftsgestaltung Straßen-, Tief- und Wasserbau GmbH aus Freiberg. Das Unternehmen habe bereits gute Erfahrungen mit ehemaligen Pendlern gemacht, wie Mitarbeiter Fritz Walter sagt. „Viele sind nach der Lehre nach Österreich oder in die Schweiz gegangen, als sie noch keine Familie oder Bindung hatten, und später wieder zurückgekehrt. Jetzt sind sie ein paar unserer besten Leute“, beschreibt Walter. Neben ihrem Fachwissen hätten sie auch neue Erfahrungen und andere Ideen mit ins Unternehmen gebracht. Am Beispiel der Freiberger Baufirma wird deutlich, was auch Angela Tippmer betont: Vor allem junge Menschen bekämen in Mittelsachsen derzeit die Chance, in höhere Positionen in den Firmen einzusteigen, weil es in diesen Bereichen an Fachkräften mangle.

Mit vor Ort sein wird am 28. Dezember auch die Nestbau-Zentrale, die ihre Leistungen für Zuzügler, Rückkehrer sowie Bleibewillige vorstellen wird. Sie bietet Hilfe bei der Suche nach Bauflächen, Wohnungen oder Kinderbetreuungsplätzen an.

Bereits 2015 habe es die Idee zu dem Aktionstag gegeben, informiert Alexander Eisenblätter von der Saxonia Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH. Diese hat die Koordination des Job- und Karrieretages übernommen. Hintergrund war die Veröffentlichung der neuesten Pendlerzahlen. In anderen Regionen sei der Job- und Karrieretag bereits erfolgreich etabliert. Dieses Ziel verfolge man nun auch in Mittelsachsen. Ab der kommenden Woche werde der Aktionstag im gesamten Kreis beworben, mit Bannern, Plakaten, Handzetteln, aber auch Werbung auf den Bildschirmen bei Edeka sowie mit Plakaten in den Fahrzeugen der Regiobus Mittelsachsen. In der Woche vor dem 28. Dezember läuft zudem Werbung beim Radiosender PSR. Gern würde Eisenblätter noch mehr Werbung machen, doch die Mittel dafür sind begrenzt. Gefördert wird die Veranstaltung über die Fachkräfte-Allianz Mittelsachsen.

Für die teilnehmenden Unternehmen, die an dem Tag ihre Karrieremöglichkeiten vorstellen, ist die Veranstaltung kostenlos. Und für den Ort, das Tagungszentrum des Deutschen Brennstoffinstitutes an der Halsbrücker Straße in Freiberg, müssen die Veranstalter ebenfalls nichts bezahlen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Premiere des Job- und Karrieretages in Freiberg, weitestgehend ohne Döbelner Firmen, stattfindet. „Mal sehen, vielleicht sind wir im nächsten Jahr woanders“, kündigt Andrea Tippmer an. (DA/mf)

