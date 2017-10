Unternehmenspreis wird bei KBA verliehen Auch zwölf Schulen werden ausgezeichnet. Zur Verleihung kommt der neue Kultusminister.

Der neue sächsische Kultusminister Frank Haubitz. © dpa

Die Verleihung des „Schulewirtschaft“-Preises findet in diesem Jahr bei Koenig und Bauer in Radebeul statt. Am 2. November werden dort zwei sächsische Unternehmen ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die Landesarbeitsgemeinschaft Schulewirtschaft Sachsen zukunftsweisende Kooperationen von Schulen und Unternehmen, die sich durch Projekte zur Berufs- und Studienorientierung auszeichnen und mit Engagement den Übergang von der Schule in das Berufsleben gestalten. Außerdem erhalten zwölf Schulen ein Qualitätssiegel, die ihren Schülern eine zielführende, systematische Berufs- und Studienorientierung bieten.

Seit Start des Wettbewerbs im Jahr 2002 haben sich knapp 200 Schulen und Unternehmen beworben. Die Vergabe der Preise übernehmen Sachsens neuer Kultusminister Frank Haubitz (parteilos), der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit Klaus-Peter Hansen und Arbeitgeberpräsident Dr. Jörg Brückner. (SZ/nis)

