Unternehmen zahlen kaum ein In anderen Kommunen ist die Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle. Nicht so in der Röderaue.

Die Gemeinde Röderaue rechnet in diesem Jahr mit Einnahmen von 250 000 Euro Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Alle Einnahmen zusammen sollen knapp drei Millionen Euro betragen. Damit spielt die Gewerbesteuer – andernorts oft die wichtigste Einnahmequelle für Kommunen – in der Röderaue nur eine untergeordnete Rolle. Der größte Einnahmeposten der Röderaue sind Pro-Kopf-Zuschüsse vom Freistaat. Die sogenannten Schlüsselzuweisungen knapp 1,3 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Gemeinde Wülknitz plant dieses Jahr mit Einnahmen von gut 2,6 Millionen Euro – wovon die Hälfte aus der Gewerbesteuer kommen soll. Schlüsselzuweisungen erhält Wülknitz deshalb nichts, sondern muss „Reichensteuer“ ans Land zahlen, die der Freistaat dann an weniger finanzstarke Kommunen weiterreicht.

Laut Röderaues Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) gibt es in der Röderaue wenige gewerbesteuerzahlende Betriebe. Viele davon seien im Ortsteil Frauenhain angesiedelt. Ein weiteres Problem für die Gemeinde und deren Finanzsituation ist laut Herklotz, dass die Betriebsinhaber mitunter keine Nachfolger haben. (SZ/ewe)

