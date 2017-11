Unternehmen wollen mehr Geld und Fachkräfte Über 100 Firmen haben sich an einer Umfrage der Wirtschaftsförderer des Kreises beteiligt. Die arbeiten an einer neuen Strategie.

So präsentiert sich die Wirtschaftsförderung derzeit auf der eigenen Internetseite sowie auf Facebook. Weitere neue Medien sollen folgen. © Screenshot: Maria Fricke

Unternehmen in Mittelsachsen stehen zu ihrer Region. Das ist eines der Ergebnisse der Umfrage unter 462 mittelsächsischen Firmen, die in der zweiten Hälfte 2017 durchgeführt worden ist. Die Auswertung wurde Anfang der Woche von Landrat Matthias Damm (CDU) in Freiberg präsentiert.

Beteiligt haben sich an der Umfrage mehr als 100 Unternehmen. Das entspricht einer Quote von 23 Prozent. Für Lothar Beier, erster Beigeordneter des Landrates, trotzdem eine gute Datenbasis. „Sie lässt signifikante Rückschlüsse auf die Bedürfnisse der Unternehmen in Mittelsachsen zu und stärkt unsere Wirtschaftsförderung bei der Ausrichtung zukünftiger Marketing-Strategien“, meinte Beier. Rückmeldungen seien vor allem aus der Dienstleistungsbranche gekommen.

Die befragten Unternehmen machten deutlich, dass sie von der Wirtschaftsförderung des Kreises vor allem zwei Dinge erwarten: mehr Unterstützung bei der Suche nach Fachkräften sowie eine bessere Beratung in Sachen Fördermittel. Zudem sollte der Standort Mittelsachsen stärker beworben werden.

Diesen drei Themen will sich die Wirtschaftsförderung in Zukunft mehr widmen. Um bei der Suche nach Fachkräften zu unterstützen, hat das zuständige Referat des Landratsamtes bereits ein Karriereportal im Internet geschalten. Um Fachkräftegewinnung geht es letztendlich auch bei der Nestbauzentrale, die Menschen dabei hilft, sich in Mittelsachsen eine Heimat aufzubauen, gleich ob Zuzügler, Rückkehrer oder Bleibewillige. Zudem gehören die Woche der offenen Unternehmen sowie die Berufs- und Ausbildungsmessen, die vom Kreis mitorganisiert werden, zu dem Angebot. „Doch damit soll nicht Schluss sein. Wir wollen weiter an dem Thema arbeiten“, kündigte Damm an.

Besonders viel Wert legt der Landkreis auf das Standortmarketing. „71 Prozent der Unternehmen fühlen sich stark bis sehr stark hier verwurzelt“, sagte Landrat Damm. Zurzeit arbeitet die Verwaltung an einem neuen Marketingkonzept für Mittelsachsen. Dieses soll voraussichtlich noch Ende des Jahres erscheinen. Der Kreis hat bereits seit 2011 ein solches Konzept, das immer weiterentwickelt wird. In die neueste Aktualisierung werden unter anderem die Ergebnisse der Unternehmensbefragung sowie eine Wettbewerbsanalyse und die Auswertung der Maßnahmen aus dem Jahr 2011 einfließen.

Probleme mit dem Datenschutz

Zentraler Punkt des Konzeptes wird die Nachhaltigkeit sein, die sich für Mittelsachsen, so Beier, als Alleinstellungsmerkmal herausgestellt habe. „Fast ein Fünftel der Unternehmen nimmt die Region als Region der Nachhaltigkeit wahr“, sagte der erste Beigeordnete. Nachhaltigkeit fände sich unter anderem in der Direktvermarktung sowie den regionalen Produkten wieder. Eine Wettbewerbsanalyse ergab, dass bundesweit noch sechs weitere Landkreise mit dem Schlagwort für sich werben. „Allerdings ,bespielt‘ keine der betrachteten Regionen die Nachhaltigkeit in der Intensität wie es Mittelsachsen tut und erhebt es auch nicht als ,Alleinstellungsmerkmal‘“, bilanzierte Beier. Damit seien beste Voraussetzungen für die Wirtschaftsförderung Mittelsachsens gegeben, um den Vorsprung im Wettbewerb der Regionen weiter auszubauen.

Beim Standortmarketing will die Wirtschaftsförderung künftig mehr auf soziale Medien, wie Twitter, Instagram, YouTube oder Xing, setzen. Dabei gelte es vor allem aus Sicht des Datenschutzes viel zu klären. „Der Wille, in die sozialen Medien zu gehen, ist da, aber es dauert lange, bis alles geklärt ist“, sagte Beier. So sei zum Beispiel geplant, Videosequenzen, an denen die Fachkräfte-Allianz beteiligt gewesen ist, online zu stellen. „Da sind wir dabei, Fragen des Datenschutzes mit juristischer Unterstützung zu klären“, so Beier. Trotz der neuen Medien will der Kreis auch weiter Printprodukte anbieten. Erst vor kurzem wurde die neue Wirtschaftsbroschüre, aus Gründen der Nachhaltigkeit auf mattes Papier gedruckt, vorgestellt. „Mit den Printmedien haben wir relativ gute Erfahrungen gemacht“, sagte Beier. (DA/mf)

zur Startseite