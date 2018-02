Unternehmen suchen Mitarbeiter 150 Stellen sind beim nächsten Job-Dating in der Görlitzer Kulturbrauerei im Angebot. Interessenten müssen sich jetzt anmelden.

Görlitz. Insgesamt 28 Unternehmen aus Görlitz und Region suchen per Job-Speed-Dating am 24. März in der Landskron Kulturbrauerei qualifizierte Mitarbeiter für unterschiedliche Branchen – von Produktion und Handwerk über Medizintechnik und Pflegewesen bis zur IT, Handel und Hotellerie. Die Teilnehmer haben dort die Chance auf über 150 freie Stellen und die Gelegenheit von 10 bis 15 Uhr mit mehreren potenziellen Arbeitgebern kurze, achtminütige Kennenlerngespräche zu führen. Initiiert wird die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderung der Europastadt

GörlitzZgorzelec (EGZ), mit Unterstützung des Jobcenters Landkreis Görlitz und der Agentur für Arbeit Görlitz.

Wie die Veranstalter mitteilen, reicht die Bandbreite der Stellenanforderungen dabei vom Projektmanager bis zur Servicekraft. „Nicht nur die Branchen und Jobprofile sind vielfältig, es gibt diesmal auch noch deutlich mehr offene Stellen als bei den bisherigen Job-Speed-Datings“, erklärt der EGZ-Projektmanager Philipp von Haymerle.

Folgende Unternehmen präsentieren sich: ADZ Personal GmbH, Alexander Klar Montageservice e.K., DIS AG, Euroimmun AG, Euro-Schulen Görlitz/Zittau, Filmpalast Görlitz, G-Werk 5 GmbH, Görlitzer Hanf- und Drahtseilerei Goltz GmbH, Haustechnik Schöpstal GmbH, Holzindustrie Schweighofer GmbH, Ingenieurbüro Ibos GmbH, Insel der Sinne GmbH & Co. KG, Kämmerer AG, Seniorenresidenz Görlitz, R+V Allgemeine Versicherung AG, Randstad Deutschland, Schöpstal Maschinenbau GmbH, Skan Deutschland GmbH, SQS Software Quality Systems AG – Testcenter Görlitz, Support Q GmbH, Tas Görlitz GmbH, Teleperformance Germany S.à.r.l. & Co. KG, Telforyou GmbH+Co.KG, Tempton Personaldienstleistungen GmbH, TG Autohandels GmbH, Tüv Rheinland Akademie GmbH und Walkomedia.

Die Kurzprofile der Unternehmen und deren Stellenangebote stehen auf der Internetseite der Veranstaltung bereit. (SZ)

Interessenten melden sich bis 21. März über das Online-Formular auf der Internetseite www.jobspeeddating-goerlitz.de an.

