Unternehmen Krabatmühle Aus dem Vereinsprojekt in Schwarzkollm wird eine GmbH – weil der Zuspruch riesig ist.

zurück Bild 1 von 5 weiter Winter und Wolken schaffen eine mystische Stimmung in der Krabat-Mühle von Schwarzkollm. Die ist bei aller Sagenhaftigkeit seit Kurzem ein wirtschaftliches kleines Unternehmen mit vielen Plänen. © Wolfgang Wittchen Winter und Wolken schaffen eine mystische Stimmung in der Krabat-Mühle von Schwarzkollm. Die ist bei aller Sagenhaftigkeit seit Kurzem ein wirtschaftliches kleines Unternehmen mit vielen Plänen.

Noch ist die künftige Schauwerkstatt „Jurij Brìzan“ auf dem Mühlengelände leer. Am 13. April wird eröffnet.

Aus dem Krabat-Film mit David Kross erhielt die Mühle Original-Requisiten, sogar die Bretterwand hinten.

Tobias Zschieschick ist nun Geschäftsführer der neuen gemeinnützigen Krabat-Mühle GmbH.

Dieser restaurierte Bauernschrank steht in der künftigen Webstube der Schauwerkstatt.

Weißgrauer Himmel. Kahle Bäume. Ein Hauch von Schnee auf den Feldern. Krächzen schallt durch die Luft. Vielleicht sind es Krähen? Die richtige Atmosphäre für einen Besuch in Krabats Mühle in Schwarzkollm. „Und dazu die modernen Bohrgeräusche“, meint schmunzelnd Tobias Zschieschick, neuer Geschäftsführer der gerade gegründeten gemeinnützigen Krabat-Mühle Schwarzkollm GmbH. Aber die Geräusche sind ein gutes Signal. Eines, das deutlich macht: Hier passiert etwas. Es wird gebaut in diesem Erlebnishof, wenige Kilometer vor den Toren Hoyerswerdas.

Aus noch verwertbaren Teilen eines einstigen Wohnhauses in Dubring und aus neuem Material entsteht die Schauwerkstatt „Jurij Brìzan“, benannt nach dem sorbischen Schriftsteller, der auch über Krabat geschrieben hat. Das Äußere ist fertig. Innen wird noch gewerkelt. Am 13. April wollen sie Eröffnung feiern. Nach drei Jahren Bau und etwa sieben Jahre, nachdem das alte Haus abgetragen und zerlegt auf dem Hof der Krabat-Mühle eingelagert wurde. Kinder und Jugendliche sollen hier künftig basteln, Handwerk erleben, etwas über Bräuche der Region erfahren. Besucher entdecken einen Webstuhl. Tauchen in einer Literaturwerkstatt ein in die Vielfalt der Bücher und Texte über den Zauberer Krabat. Und in schon aufgestellten Glasvitrinen werden sorbische Trachten gezeigt.

Mit der neuen Schauwerkstatt setzt das Mühlen-Team ein Komma in der fast schon sagenhaften Geschichte dieses Erlebnishofes. Beim Punkt sind sie noch lange nicht angekommen. Werden sie vielleicht auch nicht. „Weiterentwickeln“ ist ein Stichwort für den 39-jährigen Tobias Zschieschick. Vielleicht nicht auf alle Zeiten hin baulich, aber doch qualitativ und in dem, was sie den Besuchern anbieten.

Am Anfang war Wiese, war ein Naturschutzgebiet. Und mit der Schwarzkollmerin Gertrud Winzer eine Visionärin. Gelockt von der Krabat-Erzählung Otfried Preußlers kamen nach der Wende Neugierige aus dem Westen Deutschlands in die Region. Sie wollten den Koselbruch sehen und die Mühle. Tatsächlich gab’s einst eine solche. Aber sie war als Mühle nicht mehr da. Gertrud Winzer hatte die Idee, dieses Bauwerk auferstehen zu lassen. Ein Verein entstand. Mithilfe von Wandergesellen wurden die ersten Gebäude errichtet. Und nun kommen jährlich um die 40000 Besucher auf den Hof. Abgesehen von Veranstaltungen und Bildungsprojekten bei freiem Eintritt – das soll erst mal auch so bleiben.

Gerade ist Winterpause und nur am Wochenende geöffnet. Mitarbeiter schrubben Bänke und Tische. Großputz ist das Gebot der kalten Tage. Trotzdem ist alles so bereit, dass jederzeit Besucher kommen könnten. Kaffee und die leckeren Plinsen sind schnell gemacht. Vom Blick in den Turm des Müllers mit den staubfreien Requisiten aus Marco Kreuzpaintners Krabat-Film trennt nur eine Schlüsselumdrehung. Selbst die Toiletten sind mit allem ausgestattet, was man so braucht – und beheizt. Und das Telefon klingelt immer wieder. Die Anrufer wollen letzte Karten für die Frauentagsveranstaltungen an vier Abenden im März ergattern. Doch die sind ausverkauft. So wie die Krabat-Festspiele im Sommer. Lockten sie bei der ersten Ausgabe 2012 rund 1 400 Zuschauer an vier Tagen, sind es inzwischen 8400 bei 15 Aufführungen. Mehr Termine sollen es aber nicht werden, meint Tobias Zschieschick. „Da sind ganz viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz, als Schauspieler, auf dem Parkplatz, in der Gastronomie, beim Ankleiden. Die können nicht noch mehr machen“, schätzt der zweifache Familienvater.

Bei den Festspielen ist jedes Jahr ein Schauspiel zu sehen. Es zeigt nach und nach die Legende, aber auch die Lebensgeschichte von Johann von Schadowitz, der historischen Figur hinter Krabat. In die Rolle des Obristen Schadowitz schlüpft Schauspieler Joachim Kaps, den manch einer noch als Brummkreisel-Achim aus dem DDR-Fernsehen kennt. 2017 läuft der letzte Teil der Krabat-Reihe. Dann geht es von vorne los. „Inzwischen hat sich das Ganze zu einem richtigen Festival entwickelt, mit Spezialeffekten und Feuerwerk“, erzählt Tobias Zschieschick. Bis Ende Januar arbeitete der Schwarzkollmer als Informatiker in Bautzen – viel im Büro, viel im Auto, so sagt er. Seit mehreren Jahren ist er Vorsitzender des Vereins Krabatmühle-Schwarzkollm mit etwa 115 Mitgliedern. Als der Zuspruch zur Mühle immer größer, die Projekte langwieriger, der Aufwand umfassender wurde, war klar: Rein ehrenamtlich geht es nicht mehr. Darum haben sich die beiden großen Fraktionen im Stadtrat von Hoyerswerda für eine GmbH eingesetzt. Die Stadt zog mit. Stellte die nötigen 50000 Euro Startkapital bereit. Nun gibt es die GmbH und Tobias Zschieschick ist ihr Geschäftsführer. Einer, der auch zupackt. Mal wuchtige Möbel aus einer geschlossenen Gaststätte holt, mal Kies fährt und ein andermal den Hammer schwingt. Zudem ist er zuständig für die beiden Mitarbeiter im Büro, die drei, vier Leute in der Bauernstuben-Gastronomie. Für die Honorarkraft, die Kinder- und Jugendprojekte betreut. Für Ein-Euro-Jobber und Menschen, die über ein Soziale-Teilhabe-Projekt in der Mühle mitmachen.

Künftig kommen weitere Kollegen hinzu. Drei bis vier, schätzt Zschieschick. Denn noch in diesem Jahr soll ein größeres Gasthaus öffnen, mit Biergarten. Und damit sind die Pläne nicht am Ende. Für Kinder solle ein Erlebnisbereich im Freien entstehen. In den Abstellräumen über der Bauernstube könnten einfache Übernachtungsangebote eingerichtet werden. In der Mühlenscheune sind Trauungen angedacht. Derzeit sucht die junge GmbH zudem eine Scheune, die ohnehin abgerissen werden soll. Die würde man gern als Lagerraum auf dem Hof aufstellen. Sollte der Bedarf da sein, kann sich Tobias Zschieschick auch ein Wachsen des Geländes vorstellen. Und für das im letzten Jahr wegen fehlender Digitaltechnik ausgefallene Kino-Open-Air gibt es 2017 hoffentlich eine Lösung in Kooperation mit der Lausitzhalle.

Er wünscht sich, dass auch in Schwarzkollm mehr Angebote entstehen – Übernachtungsmöglichkeiten, Souvenirs zum Beispiel. Die Vision vom Krabatdorf soll weiter Wirklichkeit werden.

www.krabat-muehle.de

zur Startseite