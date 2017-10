Unternehmen gesucht für „Schau rein“-Woche

Im kommenden Jahr findet die beliebte Woche der offenen Unternehmen „Schau rein“ vom 12. bis 17. März statt. In dieser Zeit können Schüler ab der siebenten Klasse in regionale Betriebe hereinschnuppern, Fragen stellen und so einen Einblick in verschiedene Berufsfelder bekommen. Bei Azubis und Personalleitern können sie sich informieren, welche Einstiegschancen und Zukunftsperspektiven die jeweiligen Unternehmen bieten.

Das Landratsamt ruft deshalb interessierte Firmen schon jetzt auf, in der Aktionswoche ihre Türen für potenzielle Nachwuchskräfte zu öffnen und ihre Berufe zu präsentieren. Ab sofort können sie sich verbindlich registrieren. Für Schüler wird die Anmeldung am 2. Januar geöffnet. (SZ)

Ab sofort können sich Unternehmen für die Woche registrieren unter www.schau-rein-sachsen.de. Das Landratsamt berät Eltern, Lehrer, Schüler und Firmen unter 03501 5151516 oder schulewirtschaft@landratsamt-pirna.de

zur Startseite