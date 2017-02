Untermieter räumt die Wohnung aus In wenigen Monaten hat sich ein 37-jähriger Mann seine bis dahin weiße Weste reichlich befleckt.

Nein, arbeitslos habe er sich nicht gemeldet. Er habe dem Staat ja nicht auf der Tasche liegen wollen. Das sagte der 37-jährige Angeklagte am Dienstag in seinem Prozess am Amtsgericht Dresden. Auf der Tasche jedoch lag Marcel D. aus Dresden einigen anderen Menschen – einer Frau, die ihn offenbar in die Wüste geschickt hatte, deren kleiner Tochter, verschiedenen Hotels, Versandhäusern und nicht zuletzt einem Ehepaar aus Löbtau, in deren Wohnung der Angeklagte vorübergehend gelebt hatte und die er am Ende mit mehr Sachen verlassen als bezogen hatte.

Zwischen April und August 2015 hat der Staatsanwalt nun ein ganzes Dutzend Tatvorwürfe aufgezählt – fünf Diebstähle, vier Betrügereien, zweimal Beleidigung und nicht zuletzt eine hässliche Bedrohung. Nicht wenig für den Deutschen, der bis dahin strafrechtlich noch nie aufgefallen war. D.s Verteidiger Michael Sturm sprach daher von einer „schlimmen Episode“, mit der Betonung auf „Episode“. Die Geschädigten hätten jedoch wahrscheinlich das Wörtchen „schlimm“ betont, wenn sie zu Wort gekommen wären. Doch Richter Markus Maier hat in dem Prozess nach dem Geständnis des Angeklagten alle Zeugen nach Hause geschickt, ohne sie anzuhören. Das spart Kosten und Zeit.

Vermieter hatten guten Eindruck

Wie der Prozess ergab, war D. spätestens ab Ende 2014 nicht nur arbeits- sondern auch wohnungslos. Er schlug sich bei Freundinnen und Bekannten durch – und suchte eine Wohnung. Ein Paar aus Löbtau, das nach Hamburg zog, überließ dem Mann seine Wohnung in Löbtau. „Er hatte einen guten Eindruck gemacht“, sagte die Frau über D., der für geringes Geld dort unterkam und in dieser Zeit angeblich eine eigene Bleibe finden wollte. „Jeder ist mal in einer schwierigen Situation“, sagte die Frau. Doch zu Ostern 2015 war D. überraschend ausgezogen – und hatte allerhand mitgenommen: eine Waschmaschine, die Spiegelreflex, eine Geige, Boxen, einen Drucker und dergleichen mehr. Ein Schock für das Paar. Doch der Albtraum war noch nicht vorbei. Ein paar Wochen später kamen die Mahnungen. D. soll unter anderem Blumen und Schuhe bestellt haben – auf den Namen seiner Vermieter. So weit, so schlecht.

Die Blumen, ein Bukett für 55 Euro, erhielt Mandy S., eine Freundin des Angeklagten. Vor Gericht behauptete er, sie habe die Trennung nicht akzeptiert. Die Blumen, aber auch seine Beleidigungen per SMS legen nahe, dass D. Mandy nicht gehen lassen wollte. Zweimal hatte Mandys Vater D. in die Wohnung seiner Tochter gelassen – und er stahl mehrere Handys, ihr Mountainbike, 350 Euro von Mandys Tochter. Mandys neuen Freund bedrohte D. in einer weiteren SMS. Hinzu kommen Übernachtungen in Hotels, wo D. einmal auch einen Fernseher mitgenommen hatte.

Verteidiger Sturm traf mit dem Richter und dem Staatsanwalt eine Verfahrensabsprache und erklärte anschließend in sehr knappen Worten die Vorwürfe für voll zutreffend. Richter Maier verurteilte den Angeklagten, der inzwischen wieder eine Arbeit hat, zu einer Geldstrafe von 4 500 Euro. Auch der Richter würdigte, dass der gelernte Maler D. sich seitdem nichts mehr zuschulden habe kommen lassen.

