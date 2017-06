Unterm Hammer Die Ostsächsische Kunsthalle in Pulsnitz präsentiert jetzt die Ausstellung zur Kunstauktion. Und zwei weitere Schauen.

Künstler Jürgen Cominotto hilft bei den Ausstellungsvorbereitungen zur 9. Kunstauktion in der Ostsächsischen Kunsthalle Galerie in Pulsnitz auf der Robert-Koch-Straße. © Frank Sühnel

Zum neunten Mal bittet die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz zur großen Kunstauktion. Sie findet am 12. August in Pulsnitz statt. Die Ostsächsische Kunsthalle lädt zu dieser spannenden Versteigerung ein. Und kommendes Wochenende eröffnet an gleicher Stelle die Ausstellung dazu. 84 Künstler und Sammler der Oberlausitz haben Werke – Plastiken, Malerei, Grafik und Zeichnungen, von realistisch über impressionistisch bis abstrakt- eingereicht. Zum ersten Mal ist dabei ein Thema vorgegeben: Figur und Landschaft und erstmals durften Sammler Kunstwerke aus ihrem Besitz einreichen.

Am Wochenende tourt nun wieder der Kunstbus durch die Lausitz (SZ berichtete) und wird in Pulsnitz eine Haltestelle haben. Gleich drei Ausstellungseröffnungen erwarten den Kulturtouristen. Die größte ist natürlich die zur 9. Kunstauktion. Und siehe da, aus der Präsentation der zu versteigernden Werke ist eine wirklich spannende Ausstellung geworden mit vielen namhaften und bekannten Künstlern. Der Bogen reicht von Arlt, Dietrich über Latendorf, Christiane bis Zipfel, Jo. Illustre Namen. Nun lässt sich eine solche Schau nicht wirklich kuratieren. Und wie Sabine Schubert, Vorsitzende des Ernst Rietschel Kulturringes e.V., der die Kunsthalle bespielt, sagt „muss es gerecht zugehen, also eine alphabetische Hängung erfolgen.“ Ebenso darf keine Wertung und Gewichtung der einzelnen Werke geschehen. Das kann natürlich schief gehen, denn nicht jedes Bild kann neben jedem hängen. Ein Spagat zwischen Organisation und Ästhetik. „Aber hier hat es ganz wunderbar geklappt. Bis auf wenige Ausnahmen konnte die Reihenfolge bestehen und es ist mit durch Zufall ein sehr spannendes und schönes Gegenüber entstanden.“ So hängen an der rechten Wand der Kunsthalle die energiegeladenen, farbenfrohen und spielerischen Bilder, an der linken jedoch die nobleren, kühleren und kalten Farben. Aufgelockert wird das alles durch sehr ästhetische Skulpturen im großen Galerieraum. Neben den zu ersteigernden Kunstwerken, Bieterformulare werden ausliegen, gibt es noch ein weiteres Angebot an Kleinplastik, Schmuck und Katalogen zum Verkauf.

Gemeinsame Scherenschnitte

Ab 11 Uhr am Sonnabend wird geöffnet sein, der Kunstbus, die Linie 1 startet 11.15 Uhr ab Pulsnitz, Robert Koch Straße. Der erste der Linie 2 kommt aus Bautzen um 12.30 Uhr an. Um 14 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung, mit Worten von Kunsthistorikerin Dr. Jöris Lademann und Birgit Weber, Vorstandsmitglied der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz, die im August auch die Auktionatorin sein wird. Die Musik steuern Conni Wolf und Michael Hauser bei. Sonntag wird es dann etwas lockerer zugehen mit dem Trollbrot- Orchestra ab 14 Uhr und mit der Künstlerin Christiane Latendorf. Sie lädt zu gemeinsamen Scherenschnitten ein. Ganztägig wird das Galeriecafé geöffnet haben.

Es lohnt sich auch sehr, ein paar Schritte zum Ernst-Rietschel-Geburtshaus und in den Kultursaal der Schlossklinik zu lenken. Der dem Ernst-Rietschel-Kulturring schon lange verbundene Dresdner Bildhauer hat im Rietschel-Geburtshaus seine wohl persönlichste Ausstellung. Anlässlich seines 85. Geburtstages werden Porträtplastiken von Familie und Freunden und auch von Kater Moritz zu sehen sein. Dazu bisher ungezeigte Landschaftszeichnungen.

In der Galerie im Kultursaal finden sich Holzschnitte des Puppenspielers, Malers und Grafikers Gottfried Reinhart. Über eine Videoprojektion werden Puppenspiele von ihm zu sehen sein.

