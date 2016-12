Unterlagen zur Gastrasse liegen aus Kommunen, Naturschützer und Anwohner können bis Anfang Februar Stellung nehmen.

Wo genau wird die Gasleitung verlegt? Die Unterlagen zur Erdgasfernleitung Eugal lieben ab Januar zur Einsicht in der Stadtverwaltung Coswig aus. © Symbolbild/dpa

Ab 3. Januar liegen in der Stadtverwaltung Coswig und in der Gemeindeverwaltung Weinböhla die Unterlagen zur Erdgasfernleitung Eugal aus. Das teilt die Landesdirektion Sachsen mit. Damit beginnt das Raumordnungsverfahren, bei dem festgelegt wird, wo genau die Gasleitung verlegt wird und Alternativen geprüft werden.

Konkret werden die Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur, Gewerbeentwicklung, Landwirtschaft und Natur untersucht. Im Zuge dessen haben die Kommunen und die anderen Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Diese erhalten die Unterlagen per Post. Zugleich werden sie aufgefordert, der Landesdirektion ihre Anregungen und Bedenken mitzuteilen. Bürger können in den Rathäusern bis zum 2. Februar Einsicht nehmen. Bereits ab dem heutigen Montag können die Verfahrensunterlagen auf der Internetseite der Landesdirektion eingesehen werden.

Einen ersten Überblick hat der Bauherr, die Gascade Gastransport GmbH, bei einer Infoveranstaltung im November in Coswig gegeben. Die Eugal soll ab Ende 2019 erstes Erdgas von der Ostsee bis nach Tschechien bringen. Der rund 110 Kilometer lange sächsische Abschnitt wird von Lampertswalde bis zur Höhe der Station Adelsdorf als Doppelleitung und ab dort als Einzelleitung geplant – bis zur Anbindung an das System des tschechischen Netzbetreibers in Deutschneudorf.

Um den Flächenverbrauch zu minimieren, soll die Leitung möglichst in enger Parallelführung zur 2011 in Betrieb genommenen Erdgasfernleitung Opal oder anderen Transportleitungen verlegt werden. Opal kommt aus Richtung Niederau, quert die Köhlerstraße westlich von Neusörnewitz, danach die Elbgaustraße, verläuft weiter bis zur Dresdner Straße durch die Lücke zwischen Brockwitz und Sörnewitz entlang der Elbe bis zur Flussquerung in Kötitz. Alternativrouten wären nördlich und westlich von Meißen möglich.

Die Landesdirektion weist darauf hin, dass technische Details, Entschädigungsfragen sowie Einwendungen gegen die Baumaßnahme nicht zum Raumordnungsverfahren gehören. Dazu gibt es das folgende Planfeststellungsverfahren. (SZ/pz)

