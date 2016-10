Unterirdische Heilkräfte

Das Kinder- und Familienzentrum Gogelmosch-Haus in Stolpen bietet verschiedene Kurse an, unter anderem auch für die Gesunderhaltung des Körpers. Neben Bewegungskursen gehören auch Veranstaltungen dazu, bei denen die gesunde Ernährung im Mittelpunkt steht. Und da ist meist Kräuterexpertin Ina Bartsch gefragt. Sie bietet ihren nächsten Kurs am Sonnabend, dem 19. November, von 13.30 bis 18 Uhr, an. Im Mittelpunkt stehen die Dinge, die unter der Erde wachsen, und zwar Wurzeln. Viele von ihnen verfügen über heilende Kräfte. Die Winterzeit ist dafür gerade ideal. Im Winter ziehen sich die Kräfte des Wachsens, Grünens und Blühens in die Wurzeln der Pflanzen und Bäume zurück. Die Kursteilnehmer sollen den Weg dieser Kräfte bis in die Knollen, Wurzeln und Samen unter der Erde verfolgen und zu Heil- und Pflegemittel für die nahende lange Winterzeit aufarbeiten. (SZ/aw)

