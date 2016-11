Unterirdische Baustelle in Serkowitz Das Mischwasserpumpwerk wird modernisiert und das Hochwasserpumpwerk neu gebaut. Deshalb ist die Straße Altserkowitz einseitig gesperrt.

Hier geht es weit runter. Tief unter der Straße Altserkowitz erstreckt sich die Baustelle für zwei Pumpwerke. © Arvid Müller

Er ist nicht viel größer als das Trafohäuschen ganz in der Nähe. Die Rede ist vom Einstieg in die unterirdische Baustelle in Serkowitz. Etwa sechs Meter unter der Straße lässt die Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH (WSR) zurzeit umfassend bauen. Um die Hochwasserschäden von 2013 zu beseitigen und für den nächsten Ernstfall besser gewappnet zu sein, wird das Mischwasserpumpwerk modernisiert und das Hochwasserpumpwerk erneuert. Im Oktober haben die Arbeiten begonnen, bis Mai werden sie voraussichtlich andauern. WSR-Chef Olaf Terno spricht vom größten Bauvorhaben seines Betriebes in diesem Jahr. Demnach belaufen sich die Kosten auf über eine Million Euro. Die Finanzierung erfolge komplett über Fördermittel des Freistaates Sachsen.

Die Baustelle erstreckt sich auf der Straße Altserkowitz über das Stück zwischen den beiden grünen Inseln. Dieser Bereich wird sonst zum Parken genutzt. Wegen der Arbeiten ist die Straße einseitig gesperrt. Einem jungen Mann zufolge, der auf einem angrenzenden Grundstück wohnt, führt die neue Verkehrssituation zu keinerlei Problemen. Auch die Baustelle wird nach seiner Wahrnehmung von den meisten nicht als gravierende Störung empfunden. „Wir nehmen es hin“, sagt er. „Mal sehen, ob es beim nächsten Hochwasser etwas bringt.“ Olaf Terno erklärt, man sei mit den Anwohnern im Gespräch, um die Zufahrt zu den Grundstücken zu gewährleisten.

Das Mischwasserpumpwerk befördert das Abwasser vom Radebeuler Osten zur Kläranlage Kaditz. Bisher waren die drei Pumpen trocken aufgestellt, was beim Hochwasser 2013 durch die Überflutung zu ihrer Zerstörung führte. Dem wird nun vorgebeugt, indem sie durch überflutbare Exemplare ersetzt werden. Nach Angaben des WSR-Geschäftsführers sind die drei neuen Pumpen bereits bestellt. Er rechnet damit, dass die Spezialanfertigungen Ende März geliefert werden. Während die alten Pumpen außer Betrieb sind und die neuen eingebaut werden, übernimmt die Arbeit eine mobile Anlage. Problematisch wird es bei schweren Regenfällen, dann müssen die Arbeiten unterbrochen werden.

Zur Erneuerung des Hochwasserpumpwerks wird zurzeit das Fundament für die beiden Hochwasserpumpen errichtet. Eingesetzt werden sie voraussichtlich Ende Januar mithilfe eines Krans. Das Hochwasserpumpwerk ist als weitere Entlastung zu der vorhandenen Schiebertechnik gedacht. Eine mächtige Stahlguss-Platte riegelt bei Hochwasser den unterirdisch verlaufenden Kanal zur Elbe ab, um das Kanalnetz gegen hereindrückendes Elbewasser zu schützen. Das Pumpwerk soll das gesamte Netz in Radebeul-Ost schützen. Zum Einsatz kommt es, wenn bei Hochwasser der Schieber bereits geschlossen ist und es im Stadtgebiet weiter stark regnet. Dann kann der vorgereinigte Niederschlag nicht in die Elbe abfließen. Entsprechend wird das sich stauende Wasser mit dieser Technik in die Elbe gepumpt. Wie Olaf Terno verrät, haben beide unterirdischen Pumpwerke in Serkowitz jeweils eine Größe von etwa 30 bis 50 Quadratmetern.

Ein weiteres Radebeuler Hochwasserpumpwerk ist dem WSR-Chef zufolge noch in Kötzschenbroda an der Festwiese geplant. Aller Voraussicht nach schon 2017. Zudem soll das bestehende Naundorfer Pumpwerk in der Nähe vom Biergarten „Skopis Elbgarten“ hochwassersicher gemacht werden. Dies könnte laut Olaf Terno möglicherweise im übernächsten Jahr erfolgen.

