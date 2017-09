Unterhaltung am gelben Monster In Petershain schauen sich Neugierige an, wie der Gleisbauzug Schwellen verlegt und Gleisstränge verbindet.

Der Gleisbauzug, der die Schwellen verlegt und mit den Schienensträngen verbindet, passierte am Montag Petershain. Am Mittwoch soll er die Brücke in Niesky erreichen. Reiner Wilke und Harry Jurke (von links) sehen sich alles ganz genau an. © andré schulze

Scheppernd und schnaufend schiebt sich das Ungetüm am gesperrten Bahnübergang in Petershain vorbei und hinterlässt als Spur eine zumindest optisch fertige Schiene. SUM 314 heißt das gelbe Monster und ist ein Gleisbauzug der Bahnbaugruppe. Es verlegt automatisch die Schwellen, verbindet die zwei losen Gleisstränge, die zuvor ein Bagger bereitgelegt hat. Ein Schlitten auf dem Zug sorgt für Nachschub und holt ständig die Schwellen von den angehängten Wagen nach vorn.

Nach monatelangen Erdarbeiten in Petershain wird nun sichtbar, wofür der Aufwand betrieben wird: die ersten Gleise liegen auf der Strecke der Niederschlesischen Magistrale. Der Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Knappenrode bis zur Grenze schreitet voran und erreicht nach Petershain auch See und Niesky.

Ganz nah dran am Absperrzaun steht Reiner Wilke. Er wohnt zwar nicht direkt an der neu entstehenen Bahnstrecke, aber trotzdem ist er jeden Tag vor Ort und war sich beispielsweise schon in Lohsa die Bauarbeiten ansehen und an der neuen Eisenbahn-Brücke in Uhyst, die von den Mitarbeitern des Stahl- und Brückenbaus geplant, gebaut und über die Spree an ihren Einsatzort geschoben wurde. „Jetzt bin ich Rentner, da habe ich die Zeit“, sagt Reiner Wilke. „Aber ich bin eben ein alter Bahner.“ Erst habe er als Lokschlosser gearbeitet, und sei später als als Heizer auf der Dampflok auf dieser Strecke zwischen Hoyerswerda und Horke gefahren.

Neben ihm steht Harry Jurke. Als Anwohner war er von Anfang an dabei. Auch er ist von Berufs wegen am Geschehen interessiert. „Früher war ich Lehrer für Polytechnik, deshalb finde ich hier die ganze Technik spannend.“

150 Schwellen sind auf einem Waggon, das reicht für 100 Meter Strecke. Insgesamt stehen 21 Wagen bereit. „2 000 Meter schaffen wir an einem Tag“, berichtet Hagen Poller, Meister für Gleisbau bei dem Projekt. Am Mittwoch soll die Brücke der Umgehungsstraße in Niesky erreicht sein. Damit wird der Waggonbau in Niesky von Osten an das Bahnnetz angeschlossen

Die Richtung nach Westen wurde am Freitag außer Betrieb genommen mit dem Baustart für den letzten Bauabschnitt von Niesky bis Horka. Das Stellwerk am Bahnübergang konnte am Freitag ein letztes Mal besichtigt werden.

zur Startseite