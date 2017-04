Untergetauchte Straftäter erwischt

Hohnstein. Der Fahrer (40) eines Renault Megane war am Dienstagabend mit seinem Auto zwischen Polenztal und Hockstein unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer. Bei dem Unfall entstand Schaden von rund 7000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Tatverdächtige ermittelt

Heidenau. Im Zusammenhang mit der Attacke auf einen 28-Jährigen am 3. April hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Die stammen aus dem Bekanntenkreis des Geschädigten. Entgegen ersten Erkenntnissen trug sich die Tat nicht auf der Hauptstraße zu, sondern im ehemaligen Mafa-Betriebsgelände an der Thomas-Mann-Straße.

An jenem Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, war ein 28-Jähriger mit seinem Rad in Heidenau unterwegs. In dem Betriebsgelände begegneten ihm drei Männer, die er nicht kannte. Nach Auskunft der Polizei schlugen die Männer unvermittelt und mehrfach auf den 28-Jährigen ein. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben.