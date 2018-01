Untergangsstimmung kann nicht unsere Antwort sein

© Pawel Sosnowski/80studio.net

Es ist sehr wichtig zusammen mit der politischen Führung des Landes, dem Siemenskonzern seine Verantwortung für die Region klar zu machen. Gleichzeitig finde ich es unverantwortlich, dass durch einige laute Stimmen eine Untergangsstimmung verbreitet wird, die so nicht stimmt und existiert. Warum wird nicht mehr auf die positive Entwicklung gerade vor den nördlichen Toren der Stadt und die Chance in Rothenburg hingewiesen? Allein durch diese publizierte Untergangsstimmung werden potenzielle Investoren und nicht zuletzt Banken ihr Engagement mehrfach überdenken. Ich finde die Solidarität mit den Mitarbeitern und auch die Beteiligung an der Kundgebung sehr wichtig, appelliere jedoch an alle, auch die positive Entwicklung in unserer Region nicht zu vergessen.

Der Autor ist als Immobilienentwickler in Görlitz tätig.

