Kolumne Wellers Woche Unterentwickelte Dresdner Unser Oberbürgermeister ist ja durchaus für klare Positionen bekannt. Wird er wie Trump?

SZ-Redakteur Andreas Weller © André Wirsig

Jaja, Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist für manche Überraschung gut. Los ging es ja bereits bei seiner Wahl. Wie er die – nicht wirklich starke – Konkurrenz abgeschüttelt hat, war deutlich.

Den Vogel abgeschossen hat Hilbert jetzt aber mit seinen Antworten an den Fernsehturmverein. Ja, klar, die sehen nur den Turm und stellen Fragen, ob ein Fernsehturm oder gar das Televersum die Chance verbessert, dass Dresden Kulturhauptstadt Europas wird. Bei so viel Überhöhung eines Themas darf man als OB auch antworten, dass es dabei nicht um Bauwerke oder Sehenswürdigkeiten geht. Der zweite Teil an Hilberts Antwort überrascht dann doch. „Es ist kaum vorstellbar, dass Dresden mit dem Titel gewürdigt werden wird, wenn die Grundlagen des friedlichen Miteinanders in der Stadtgesellschaft unterentwickelt sind, wie Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen oder der Respekt vor den Mitmenschen anderer Hautfarbe und Nationen.“

Ein Oberbürgermeister, der Teile der Bürger, die er vertritt, für unterentwickelt hält? Bei US-Präsident Donald Trump hätten einige nicht mal gezuckt, andere müde gelächelt und einzelne wären vielleicht noch empört. Nun sind Trump und Hilbert grundsätzlich nicht vergleichbar. Auch wenn Hilberts Aussage hart ist, trifft sie ja nun einmal zumindest in Teilen zu. Dafür und dass er nicht gleich und um jeden Preis auf den Turm-Zug springt, gebührt Hilbert Respekt. An der genauen Wortwahl müsste er aber schon noch etwas feilen. Denn das kann auch übermütig wirken.

