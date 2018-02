Untere Jakobstraße erhält Familienzentrum Die Macher der Jakobpassage in Görlitz erweitern sich erneut. Diesmal dreht sich alles um Kinder.

zurück Bild 1 von 2 weiter Clemens Kießling, Robert Melcher, Kommwohnen-Chef Arne Myckert und Lisa Kießling (v.l.) schauen sich vor Ort das Modell für die Parterreräume der Jakobstraße 5 an. Myckert ist hier der Hausherr, die anderen drei seine Mieter. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c Clemens Kießling, Robert Melcher, Kommwohnen-Chef Arne Myckert und Lisa Kießling (v.l.) schauen sich vor Ort das Modell für die Parterreräume der Jakobstraße 5 an. Myckert ist hier der Hausherr, die anderen drei seine Mieter.

Von außen ist das Parterre der Jakobstraße 5 eines der markantesten in der ganzen Straße. Der Schriftzug am Fenster verrät schon, wer hier künftig das Sagen hat.

Görlitz. Möbelbauer Robert Melcher war der Erste: 2013 wurde er erstmals Vater, Ende 2017 erneut. Mittlerweile folgen ihm auch seine beiden Kollegen aus der Jakobpassage: Fahrradbastler Sebastian König im Mai 2016 und voraussichtlich erneut im Juni 2018, Kleidungshändler Clemens Kießling in circa fünf Wochen. „Gemeinsam könnten wir uns dann fast eine Tagesmutter leisten“, sagt Clemens Kießling.

Genau dieser Gedanke war für das Trio die Grundidee für das, was sie nun umsetzen: Ein Zentrum für deutsche und polnische Familien in der Jakobstraße 5, direkt neben ihrem gemeinsamen Laden „Jakobpassage“ und dem angrenzenden Restaurant „Jakobs Söhne“ in der Nummer 5a. Weil das deutsch-polnische Familienzentrum der dritte Baustein ist, liegt der Name auf der Hand: „Jakobs Enkel“. Allerdings – und das ist diesmal anders – gehört das zusätzliche Haus dem städtischen Großvermieter Kommwohnen. Der soll sich im neuen Namen auch wiederfinden. So entstand schließlich der vollständige Name: „Kommspielen bei Jakobs Enkeln“.

Allerdings geht es nicht nur ums Spielen. „Wir planen viele Bestandteile“, sagt Lisa Kießling, die Frau des Händlers. Angedacht sind Möglichkeiten für eine stundenweise Kinderbetreuung, während die Eltern beim Einkaufen, beim Arzt oder einem anderen Termin sind, ein Eltern-Kind-Café, Einkaufsmöglichkeiten, ein breites Workshop- und Sportangebot für Eltern und Kinder sowie Co-Working für Mamas und Papas in Elternzeit. Letzteres bedeutet: Eltern können hier auch gemeinsam arbeiten, während die Kinder nebenan spielen.

Für all das stehen insgesamt 540 Quadratmeter zur Verfügung: Der Laden im Vorderhaus, der zuletzt als Fahrradgeschäft vermietet war, und der Saal im Mittelhaus, wo einst der Fotograf Neuse seine Räume hatte. Zwischen diesen beiden Teilen gibt es Toiletten, die weiter genutzt werden sollen. Auch der Hof wird einbezogen: Die Bäume bleiben stehen, dazwischen sollen Spielgeräte aufgebaut werden. Starten soll das Familienzentrum am 1. Dezember, nach einer Sanierung der Räume. Nicht inbegriffen ist das Hinterhaus, in dem früher die Kinderbibliothek untergebracht war.

Kommwohnen hat Vorder-, Mittel- und Hinterhaus voriges Jahr gekauft. „Uns gehört auch das Nachbarhaus Jakobstraße 4a. Da wir es für eine gute Lage halten, wollten wir uns hier weiterentwickeln“, sagt Kommwohnen-Chef Arne Myckert. Als die Jakobpassagen-Inhaber erfuhren, dass Kommwohnen ihr neuer Nachbar ist, wandten sie sich mit ihrer Idee für ein Familienzentrum an Myckert. Im Laufe der Monate wurden sich beide Seiten einig: Kommwohnen stellt den jungen Leuten ein Budget für die notwendigen Bauarbeiten im Parterre zur Verfügung und gibt ihnen die Räume zunächst zu einer günstigeren Miete. Später wird daraus ein ganz normaler Mietvertrag – und zwar ein langfristiger. Wie langfristig, darüber bewahren beide Seiten Stillschweigen. Auch die Nutzung der oberen Etagen ist noch nicht klar. Im Dachgeschoss gibt es zwei möblierte Ferienwohnungen. Für die anderen Stockwerke ist Myckert mit Interessenten im Gespräch, die dort Büros planen, bei denen es zumindest teilweise auch Anknüpfungspunkte zum Familienzentrum geben soll. Außerdem will Myckert gern einen gemeinsamen Aufzug für die beiden Kommwohnen-Häuser einbauen lassen.

Beim Familienzentrum ist noch vieles offen, nicht nur die konkrete Raumaufteilung, sondern auch die Nutzer. Fakt ist nur: Die Jakobpassage GbR, bestehend aus Robert Melcher, Sebastian König und Clemens Kießling, wird Hauptmieter. Sie vermieten die Teilflächen an verschiedene Untermieter, darunter einen neu zu gründenden Verein, der Fördermittel beantragen und daraus auch eine Personalstelle finanzieren will. Zusätzlich soll es noch viele andere Untermieter geben. „Wir sind offen für alle Vorschläge“, sagt Clemens Kießling. Wichtig ist ihm und seinem Team auch, bei dem neuen Projekt möglichst viele bestehende Initiativen mit ins Boot zu holen: „Wir wollen keine Konkurrenz aufbauen, sondern mit den anderen arbeiten.“ Wer dieses Konzept ab Dezember mit Leben füllen und eine Teilfläche des Objekts als Betreiber mieten oder als Kunde nutzen möchte, kann sich am 13. Februar, 17 Uhr, beim „Abend des offenen Projektes“ inspirieren lassen und erleben, welche Visionen das junge Team hat. Eingeladen sind alle interessierten Bürger der Stadt.

zur Startseite