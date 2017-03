Unterbringung wird teuer Fast 2,8 Millionen Euro wurden dem Landkreis bewilligt, um an sechs Orten minderjährige Asylbewerber einzuquartieren.

Landkreis. Vor einigen Monaten kannte den Begriff Uma noch kaum jemand, mittlerweile ist er längst in aller Munde. Das Kürzel steht für „Unbegleiteter minderjähriger Ausländer“. Um deren Unterbringung geht es beim nächsten Jugendhilfeausschuss des Landkreises, der am 7. März ansteht. Laut der Vorlage für die Sitzung wurden dem Kreis Meißen knapp 2,8 Millionen Euro bewilligt, um sechs Maßnahmen für die Unterbringung der Umas umzusetzen.

Vier Objekte davon sind seit 2016 in Betrieb und mit insgesamt 44 Plätzen belegt. Dazu gehört eine vom Unternehmen Biotopia betriebene Einrichtung an der Riesaer Kreuzstraße für acht minderjährige Ausländer, die von dem Geld ausgestattet wurde. Ebenfalls in Riesa wurde ein Objekt an der Spinnereistraße umgebaut, um dort Wohngruppen mit 14 Plätzen und einer Versuchswohnung zu schaffen, die von der Diakonie betrieben wird.

In Strehla gibt es sechs Uma-Plätze im Kinderheim, die durch einen Anbau und eine teilweise Umnutzung der Awo-Einrichtung geschaffen wurden. Umgebaut wurde auch im Klipphausener Ortsteil Miltitz, wo eine Kita jetzt als Gemeinschaftsunterkunft für 15 Umas genutzt wird. Träger dort ist die Stiftung „Leben und Arbeit“.

Dieser Tage soll ein Objekt an der Emil-Höhne-Straße in Moritzburg in Betrieb gehen, wo nach dem Umbau 17 Umas Platz finden. Eigentlich waren dort 20 Plätze vorgesehen. Etwas länger als gedacht dauert es in Gröditz: Dort verzögern sich die Bauarbeiten, sodass wohl erst im zweiten Halbjahr 2017 mit zehn neuen Plätzen für Umas zu rechnen ist. (SZ/csf)

