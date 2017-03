Unterbesetzt Rietschen fehlen Feuerwehrmänner. Der neue Ortswehrleiter Gisbert Gahner setzt auf mehr Zusammenarbeit.

Noch mindestens ein Jahr leitet Gisbert Gahner die Rietschener Ortswehr. Die Zeit will der Tubist nutzen und das gemeinsame Zusammenspiel verbessern. © Jens Trenkler

Rietschen. Gisbert Gahner erinnert sich noch ganz genau, warum er vor vier Jahrzehnten in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten ist. Ein Großbrand im Tagebauvorfeld habe den Kameraden der Feuerwehren 1976 viel Zulauf beschert. „Auch der Gemeindewehrleiter von Boxberg Gunnar Sock ist damals eingetreten“, erzählt der 56-Jährige. Heute tragen viele der jungen Männer von damals selbst Verantwortung. Gisbert Gahner leitert seit Februar dieses Jahres die Ortswehr der Feuerwehr Rietschen. Der bisherige Stellvertreter folgt auf Bernd Weise, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen kann. Erst in einem Jahr wird ein neuer Ortswehrleiter gewählt.

Die Zeit bis dahin will Gisbert Gahner nutzen und dazu beitragen, dass die fünf Wehren der Gemeinde näher zusammenrücken. „Wir müssen auf mehr Zusammenarbeit kommen“, sagt der gelernte Instandhaltungsmechaniker, der vor der Wende auch mal anderthalb Jahre als Berufsfeuerwehrmann im Kraftwerk Boxberg gearbeitet hat. Denn anders als zu Ostzeiten fehlen der Rietschener Wehr heute untertags Kameraden, die anderen schnell zu Hilfe eilen können. Zwischen 6 und 16 Uhr würde die Ortsfeuerwehr heute nicht mehr als vier Einsatzkräfte zusammenbekommen, rechnet Gisbert Gahner vor. Acht wäre der Standard. Wenn es schlecht laufe, sei unter den vier Kameraden zudem nur ein Atemschutzgeräteträger.

Der zweite ist Gisbert Gahner selbst. Doch da er als Schichtschlosser in einem Kringelsdorfer Betrieb arbeitet, fällt er während der Arbeitszeit als Einsatzkraft weg. Der Weg bis nach Rietschen wäre schlicht zu weit. Auch reichen zwei Atemschutzgeräteträger bei einem Wohnungsbrand gar nicht aus. Dafür müssen mindestens vier Spezialkräfte an der Unglücksstelle vor Ort sein. Das Dilemma löst die Rietschener Ortswehr bisher mit einer sehr guten Zusammenarbeit mit den Stannewischer Kameraden aus Niesky. Als 2016 ein Döner-Imbiss in Rietschen gebrannt hat, halfen sich die Wehren gegenseitig. „Die Kameraden aus Stannewisch waren sehr schnell zur Stelle“, lobt Gisbert Gahner.

Für die Zukunft sieht der neue Ortswehrleiter zwei Wege, um die Einsatzbereitschaft in Rietschen zu sichern. Entweder springen die Kameraden der anderen Rietschener Ortswehren, die im Ort arbeiten, bei Notfällen ein oder die Alarm- und Ausrückeordnung werde besser auf den Mangel in Rietschen abgestimmt. In jedem Fall wünscht sich der neue Rietschener Ortswehrleiter eine schnelle Lösung, die auch tragfähig ist. „Die Tageseinsatzbereitschaft ist am Boden. Wir müssen diese Baustelle angehen“, unterstreicht er die Dringlichkeit. Unabhängig davon wie der Gemeindewehrleiter und die Ortswehrleiter das Problem lösen, wünscht sich Gisbert Gahner mehr gemeinsame Übungen. „Wir haben in unserer Wehr sehr gute Ausbilder und da möchte ich im Jahr auch zwei gemeinsame Übungen durchführen“, sagt er.

Da verwundert es nicht, dass sich der erfahrene Feuerwehrmann genau wie Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer hinter die Umbenennung der Jugendfeuerwehr Teicha in Jugendfeuerwehr Rietschen stellt. „Sie sind in Rietschen angesiedelt und machen hier auch jeden zweiten Sonnabend ihre Ausbildung“, erklärt er. Die Rietschener Gemeinderäte haben die Umbenennung aber zuletzt vertagt, da sie dadurch unter anderem zusätzliche Kosten fürchten. Doch die neuen T-Shirts für die Jugendfeuerwehr Rietschen seien längst gedruckt, erzählt Gisbert Gahner. „Da würde ich die Kosten nicht vorschieben“, sagt er. Zumal die Teichaer Kameraden von dem Umzug profitieren. Denn wenn der Nachwuchs in Rietschen trainiert, haben sie mehr Platz in ihrer Halle.

Alle Wehren müssen sich aber in Zeiten des demografischen Wandels Gedanken machen, wie sie Nachwuchs gewinnen. Denn nicht nur in Rietschen ist die Zahl der Kameraden rückläufig. Kann es sich eine Wehr da überhaupt noch leisten auf eine eigene Internetseite oder eine Präsenz bei Facebook zu verzichten? „Ich stehe dahinter, dass die Außendarstellung besser werden kann. Aber wer macht das?“, antwortet Gisbert Gahner. Ihn beschäftigen derzeit dringendere Aufgaben. Wie schwer es ist, Nachwuchs zu finden, das beobachtet der leidenschaftliche Tuba-Spieler auch bei den Reichwalder Blasmusikanten. Seit Jahren hält er dem Ensemble aus seinem Heimatort die Treue. „Bei den Kapellen“, erzählt er, „ist es wie bei den Feuerwehren. Sie helfen sich untereinander aus.“

