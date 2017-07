Fußball Testspiel Unter Wert geschlagen Radebeuler unterliegen beim Oberligisten in Bischofswerda mit 0:4. Am Freitag gastiert TuS Weinböhla im Weinbergstadion.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Zumindest für ein paar Stunden war Matthias Müller wieder einmal in Bischofswerda. Der 62-Jährige gastierte mit Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC zu einem Testspiel beim NOFV-Oberligisten (0:4). Von 2008 bis April 2013 hatte „Lotte“ Müller die Schiebocker trainiert und in die Landesliga geführt.

Inzwischen gelten die Bischofswerdaer als heißer Anwärter für den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Nach zwei dritten Plätzen in der Oberliga Süd soll 2018 der Sprung in die 4. Liga gelingen. Einer, der dabei immer vornweg marschierte, ist Benno Töppel, der nun beim RBC im Kader steht. Neben Töppel trugen auch schon Toni Bunzel, Felix Helm, Willi Richter und Erik Talke das Trikot der Oberlausitzer.

Trotz der deutlichen Niederlage hinterließen die Radebeuler vor allem in der ersten Halbzeit offensiv einen ordentlichen Eindruck, vergaben aber mehrere hochkarätige Chancen. Beim Stand von 0:0 scheiterte Töppel am glänzend reagierenden BFV-Torwart Dominik Reissig, wenig später vergab Florian Müller freistehend. Ganz anders die Gastgeber, die ihre Möglichkeiten konsequent nutzten. Die Führung kam allerdings durch ein Eigentor von Talke zustande, der einen Schuss von Frank Zille ins eigene Netz abfälschte (26.). Noch vor dem Pausenpfiff demonstrierte Zille, dass er sich schon in bemerkenswerter Verfassung befindet und markierte das 2:0 und 3:0 (28., 37.). Nach dem Wechsel bestimmten die Schiebocker deutlich die Szenerie. Das 4:0 durch Tom Grellmann (75.) war logisch.

„Wir haben in der ersten halben Stunde toll mitgehalten und verzeichneten durch Lauterbach, Müller und Töppel klare Chancen, um in Führung zu gehen“, resümierte RBC-Trainer Matthias Müller. „Für uns heißt es, mit Niederlagen umzugehen und zu lernen, auch unter Drucksituationen als Team zu bestehen. Wir werden die notwendigen Lehren daraus ziehen und gestärkt auch aus diesem Spiel hervorgehen. Auf jeden Fall steht uns noch viel Arbeit bevor.“

Bereits am Freitagabend unterzieht Müller seine Mannschaft einem weiteren Test. Im Radebeuler Weinbergstadion ist ab 19 Uhr der Landesklasse-Aufsteiger TuS Weinböhla zu Gast.

