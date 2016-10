Unter Wert geschlagen Individuelle Fehler besiegeln die deutliche Kreinitzer Niederlage bei der SG Empor Possendorf.

© Symbolbild/SZ-Uwe Soeder

Es ist schon ärgerlich aus Kreinitzer Sicht, ein Spiel mit 1:5 (0:2) zu verlieren, in dem man eigentlich ebenbürtig war. Auslöser waren die eklatanten individuellen Fehler beim Neuling, der schon nach 180 Sekunden mit 0:2 im Hintertreffen lag. Max Küttner und Rene Schmidt schossen die Possendorfer auf die Siegerstraße. Philipp Telle (47.), Mario Becker (72.) und Philipp Seddig (90.) markierten die weiteren Tore des Gastgebers, Alexander Schamber hatte zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzt (66.). „Die Kreinitzer waren keinesfalls ohne Chancen, wir hätten mit weniger Glück auch mehr Gegentore kassieren können“, gab der Possendorfer Übungsleiter Jens Wagner zu Protokoll. Stimmt, denn Schamber, Beyer und Wachsmann brachten den Ball vor der Pause nicht im Tor der Hausherren unter. Und dann kam auch noch Pech hinzu, als der Schuss von Alex Pätzold am Pfosten landete (40.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit passierte das, was leider schon zu einer Kreinitzer Tradition geworden ist – der Aufsteiger kassierte ein schnelles Gegentor. Somit war das Spiel gelaufen, zumal die Kreinitzer Pechsträhne auch in Halbzeit zwei anhielt. Pätzold traf nach einem Torwartfehler das leere Tor nicht. Rene Kögler setzte einen Freistoß an die Unterkante des Querbalkens (60.) und nur vier Minuten später landete der von ihm adressierte Ball erneut an der Querlatte. Nach dem 1:3 durch Schamber keimte doch noch etwas Hoffnung auf. Kreinitz warf nun alles nach vorn und bot natürlich Räume für Konter. Nun scheiterten die Possendorfer zweimal an der Torumrandung, ehe Becker und Seddig weiter erhöhten. Bitter für die Gäste, so unter Wert geschlagen zu werden! (rf/js)

Kreinitz: Silberbauer – Kassner, Wachsmann, Bellmann, Förster (86. Bosse), Raßmann (52. Sander), Schamber, Krawietz (52. Zschätzsch), Beyer, Kögler, Pätzold.

zur Startseite