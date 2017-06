Unter Volldampf bis nach Kipsdorf Großer Tag für die Weißeritztalbahn: 15 Jahre nach der letzten Fahrt bis nach Kipsdorf wird die Strecke an diesem Samstag mit einer Sonderfahrt wieder eingeweiht.

Dampflok-Freunde hatten sich lange für den Wiederaufbau der Strecke zwischen Freital und Kipsdorf eingesetzt. Jetzt ist es soweit, die vollständige Trasse wird wieder eröffnet. © SZ

Seit dem 12. August 2002 gab es zwischen Kipsdorf und Freital-Hainsberg keinen durchgehenden Dampfbahnbetrieb mehr. Die Schmalspurstrecke war wegen des verheerenden Hochwassers damals bis heute nicht mehr vollständig befahrbar.



Jetzt, 15 Jahre später, ist die Eisenbahnstrecke wieder eingeweiht worden.

Ein Sonderzug mit Vertretern der an der Strecke liegenden Städte, des Freistaates Sachsen sowie mit Unterstützern des Wiederaufbaus ist am Samstagvormittag zunächst von Freital nach Dippoldiswalde gefahren und anschließend weiter bis zum Endbahnhof in Kipsdorf.

Bereits vor der Abfahrt des mit Girlanden geschmückten Zuges waren Dutzende Schaulustige auf den Hainsberger Bahnhof gekommen.

Die Lok steht unter Dampf, gleich geht es los. Heute fährt erstmals nach 15 Jahren die Weißeritztalbahn wieder von #Freital nach #Kipsdorf. pic.twitter.com/R4QCyvaiOc — sz-online.de (@szonline) 17. Juni 2017

Gegen 11 Uhr traf der Zug in Dippoldiswalde ein. Dort waren ebenfalls viele Menschen gekommen, um den Moment der Erstbefahrung der sanierten Trasse mitzuerleben.



Nach einer Dreiviertelstunde Aufenthalt gab es schließlich das Signal zur Weiterfahrt. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) schnitt das Band durch, danach schnauften die Lokomotiven und der Zug rollte los. Um 12 Uhr erreichte er den Kipsdorfer Bahnhof.

Die ersten planmäßigen Fahrten starten um 13.22 Uhr in Freital-Hainsberg und um 13.42 Uhr in Kipsdorf. „Zu einem historischen Zeitpunkt“, wie Christian Schlemper, der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe, betont. Denn just um diese Tageszeit waren die letzten Züge unterwegs, die am 12. August 2002 ihr Ziel wegen des Hochwassers nicht mehr erreicht hatten.



Für den vollständigen Wiederaufbau der Verbindung haben sich vor allem Dampfzug-Freunde eigesetzt. Nach langen Diskussionen ums Geld wurde bis Dezember 2008 zunächst der Abschnitt zwischen Freital-Hainsberg und Dippoldiswalde saniert und wieder eröffnet. Von da an dauerte es noch einmal achteinhalb Jahre, um die Trasse bis Kipsdorf zu vervollständigen.



Finanziert wurde der Wiederaufbau hauptsächlich aus Fluthilfe-Mitteln, die der Bund und der Freistaat Sachsen zur Verfügung stellten. (fsc)

zur Startseite