Unter Strom Europas Energiebörse dreht sich in Leipzig – und zwar immer schneller. Und bald auch in den USA.

Die Leipziger Strombörse EEX setzt ihren Expansionskurs fort und kauft den US-Stromhandelsplatz Nodal Exchange. © dpa

Mehr als 40 Prozent des Stroms in Deutschland werden heute nicht mehr zwischen Kraftwerken, Stadtwerken, Banken und Industrie gehandelt – sondern an der europäischen Energiebörse EEX. Die schnellen Deals helfen, den leidig wachsenden Strompreisen für die Kunden ein wenig Einhalt zu gebieten. Und das Parkett dieses exklusiven Handelsplatzes liegt nicht etwa in Frankfurt oder London, sondern mitten in Sachsen: im Hochhaus am Augustusplatz in Leipzig. Dort, im 23. Stock und mit Blick über die Stadt, zog am Mittwoch der Vorstandschef des Unternehmens, Peter Reitz, sehr zufrieden Bilanz des vorigen Geschäftsjahres. Denn die EEX eilt seit ihrem Start 2002 von Rekord zu Rekord. Neue Spitzenwerte beim Handelsumfang, Umsatzerlöse von 234 Millionen Euro und ein Gewinn von fast 88 Millionen Euro konnte Reitz gestern verkünden.

Die EEX ist eine Art öffentlich-rechtlicher Marktplatz für Energieproduzenten, Lieferanten, Zwischenhändler und Großverbraucher. Vergleichbar mit Ebay stellt die EEX für die Branche eine Auktionsplattform bereit. Auch die Dresdner Stadtwerke Drewag gehören zu den Marktteilnehmern. Von den wirtschaftlichen Erfolgen der EEX profitiert dabei auch die Region: Der Freistaat Sachsen etwa gehört zu den Anteilseignern und hält 4,5 Prozent am Unternehmen. Das Land wird also von der Dividende – geplant sind 2017 über zehn Millionen Euro – profitieren und dürfte etwa eine halbe Million Euro erhalten. Die Stadt Leipzig hält sogar knapp 7,4 Prozent Anteile. „Außerdem zahlen wir unsere Gewerbesteuer in Leipzig, allein im vorigen Jahr rund elf Millionen Euro“, sagte Finanzchefin Iris Weidinger. Zudem ist der zentrale Marktplatz für Energie ein ständig wachsender Arbeitergeber: Die Mitarbeiterzahl der EEX-Gruppe ist mittlerweile auf 450 gewachsen – fast die Hälfte davon arbeitet in Leipzig. Die übrige Belegschaft verteilt sich auf 15 Standorte vor allem in Europa, die größten Büros sind in Paris, Amsterdam und London.

Dieses Jahr setzt die europäische Strombörse ihren Expansionskurs weiter fort – und erobert nun auch die USA. So kauft die EEX derzeit die US-Energiebörse Nodal Exchange. „Damit werden wir unser Angebot um Kontrakte für den nordamerikanischen Markt, den weltweit größten Strom-Terminmarkt, ausbauen“, sagt Reitz. „Wir verfolgen weiter unser Ziel, uns als globale Plattform zu etablieren.“ Schon jetzt zählt die Börse neben Deutschland und Österreich zu ihren Kernmärkten auch Frankreich und Italien, sie wächst in Spanien, den Niederlanden und Belgien, erweitert sich in mehreren Ländern Osteuropas, ist erfolgreich in Großbritannien und Dänemark. Von den 555 Kunden haben rund 100 Handelsteilnehmer ihren Sitz in Deutschland. „Mit Washington, Leipzig und Singapur sind wir nun in den drei großen Zeitzonen vertreten“, so Reitz. Neben dem regionalen Wachstum ist die EEX nicht mehr nur als Strombörse aktiv, sondern drängt in neue Geschäftsfelder. Etwa ein Drittel des Umsatzes wird mit dem Handel von Gas, von -Emmissionsrechten, von Agrarprodukten und Schiffsfracht-Mengen sowie mit Dienstleistungen der Energie-Handelsbranche gemacht.

