Unter Strom

Ich bin noch nie ein Elektro-Auto gefahren. Und auch mit einem Automatik-Getriebe kenne ich mich überhaupt nicht aus. Die Fahrt in dem kleinen E-Up am Montagmorgen in Glaubitz ist also gleich eine doppelte Premiere. Der silberfarbene Flitzer gehört eigentlich der Enso. Doch um Werbung für Elektromobilität zu machen, stellt das Unternehmen das Auto regelmäßig Kommunen zur Verfügung. Bis Februar ist das Fahrzeug deshalb nun im Elbe-Röder-Dreieck unterwegs.

„Wir hatten große Hoffnung, dass das Thema der Renner ist“, sagt Enso-Mitarbeiter Ralph Buder, der selbst seit sieben Jahren im Elektro-Auto unterwegs ist. Doch trotz Steuerbefreiung und staatlicher Kaufprämien von bis zu 4 000 Euro ist die Resonanz bisher sehr, sehr gering. Im Landkreis Meißen sind aktuell 55 reine E-Autos unterwegs, heißt es aus dem Kreisverkehrsamt. Zu wenig, findet Ralph Buder und lädt zur Probefahrt ein.

Also hinsetzen, anschnallen und Zündschlüssel drehen. „Hören Sie das Geräusch?“, fragt Ralph Buder. „Äh, nein!“ Und ich habe Angst, den Motor schon gleich am Start abgewürgt zu haben. Doch bei genauem Hinhören ist da tatsächlich ein leises, monotones Summen. Der E-Up läuft. Beim Losfahren – vor allem auf Parkplätzen und Tiefgaragen – muss man deshalb besonders vorsichtig sein, warnt der Enso-Mitarbeiter. Denn man könnte im E-Auto überhört werden. Dafür ist die Fahrt angenehm ruhig, und das gibt definitiv einen Pluspunkt.

Aber zunächst den Schaltknüppel von P auf D stellen und vorsichtig losfahren. Erst auf der B 98 trete ich richtig aufs Gas und merke schnell, die Handhabe ist einfach und der Kleine zieht richtig gut. „An der Ampel lässt man damit jeden stehen. Das Auto macht Spaß“, sagt auch Ralph Buder. Pluspunkt Nummer zwei.

Auf der Fahrt zwischen Glaubitz und Streumen erklärt der Referent für Kommunalkontakte nun noch die zusätzlichen Knöpfe gleich hinter dem Schaltknüppel. Denn um Strom zu sparen und mehr Kilometer fahren zu können, kann man noch den Eco-Modus wählen, bei dem das Auto bei 130 Stundenkilometer abriegelt. Und den Eco-plus-Modus: Da sind nicht mehr als 90 Stundenkilometer drin, und die Heizung bleibt aus. Zumindest Letzteres probiere ich mal kurz aus: Bei etwa 95 geht tatsächlich nichts mehr, und es kommt bereits kalte Luft aus den Lüftungsschächten. Beim Blick auf die Anzeige der noch fahrbaren Kilometer scheint der Modus jedoch angebracht. 47 steht da. Bis Dresden würde man es sicher ohne Stau und Umleitungen noch schaffen. Dann braucht es aber dringend eine Steckdose.

„Der Knackpunkt ist die Reichweite“, gibt Ralph Buder zu. Im besten Fall kommt man mit dem E-Up 150 Kilometer weit, im schlechtesten aber nur 60. Wenn nämlich im Winter die Frontscheibe von Eis befreit werden muss und man die Heizung voll aufdreht. Minuspunkt Nummer eins. „Die gesamte Klimatisierung kommt eben von der Batterie“, erklärt der Enso-Mitarbeiter. Deshalb sei es wichtig, vorausschauend zu fahren. Man müsse vor dem Start wissen, wohin man will und wo die nächste Tankstelle ist.

Die Enso selbst betreibt mittlerweile 15 Elektro-Zapfsäulen. In Großenhain auf der Schillerstraße zum Beispiel oder vor dem Schloss in Moritzburg. In Thiendorf an der Autobahnauffahrt können die 18 Kilowattstunden für den E-Up jetzt sogar in nur 20 Minuten blitzgetankt werden. In Riesa bieten zudem die Stadtwerke mehrere Möglichkeiten an, zum Beispiel in der Elbgalerie. Doch nur zehn Prozent der Elektro-Autos werden tatsächlich an solchen Zapfsäulen betankt, weiß Ralph Buder. In Moritzburg wurden zum Beispiel im gesamten Jahr nur zehn Tankvorgänge registriert. Das Gros tankt zu Hause. Dafür braucht es nur eine ganz normale Steckdose – und etwa sechs Stunden Zeit.

Da viele Menschen meist nur kurze Strecken fahren, sei das E-Auto trotzdem eine gute Alternative, sagt Ralph Buder. Die Gemeinden Röderaue, Nünchritz, Glaubitz und Gröditz sollen das Auto deshalb in den nächsten vier Monaten ganz in Ruhe und kostenlos testen können. Zwei bis drei Wochen steht der E-Up den jeweiligen Rathäusern zur Verfügung und soll von möglichst vielen Mitarbeitern genutzt werden.

„Die Behörden und Kommunen sollten beim Thema Elektromobilität mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt der Bürgermeister der Röderaue Lothar Herklotz. Aber: „Wenn es eine ordentliche Anschaffungsprämie vom Freistaat gibt, werden die Kommunen die Ersten sein, die sich E-Dienstfahrzeuge anschaffen. Wir haben vor allem kurze Wege, das wäre ideal.“ Aber momentan seien die Autos schlicht zu teuer. Knapp 30 000 Euro muss man für den kleinen E-Up rechnen. Allein die Batterie gibt es noch nicht unter 10 000 Euro. Minuspunkt Nummer zwei.

Auf der Fahrt zurück zum TGZ drücke ich aber erst noch mal das Gaspedal ordentlich durch und habe mit den 81 PS viel Spaß. Mein Fazit der Fahrt ist ein Remis zwischen Plus- und Minuspunkten. Bleibt also abzuwarten, ob die Rathäuser nach dem Langzeittest tatsächlich ihren Fuhrpark umrüsten.

