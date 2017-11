Unter Schmerzen Jockey René Piechulek gewinnt mit lädiertem rechtem Fuß drei Rennen beim Dresdner Finale.

Reiter René Piechulek lächelt neben Hengst Amun nach dem Erfolg im Seidnitzer Hauptwettbewerb. Er ist am Mittwoch der Mann des Tages. © Thomas Kretschel

Das fängt ja gut an. René Piechulek knallt am Buß- und Bettag bereits beim ersten Galoppwettbewerb mit dem rechten Fuß gegen die Startbox und prellt sich den Außenknöchel. Anschließend geht es aber tatsächlich perfekt los. Trotz des Malheurs wird der Mittwoch ein Feiertag für ihn. Er siegt beim Dresdner Halali in den ersten beiden Prüfungen. Da funktioniert die Startmaschine noch, danach nicht mehr. Doch das macht einem wie Piechulek nichts aus. Er beherrscht auch den Flaggenstart. „Ich reite seit zehn Jahren“, sagt der 30-Jährige. „Das gehört dazu. Das habe ich schon häufig gemacht.“

Im Hauptrennen beweist der erfahrene Jockey vor 8 971 Zuschauern, wie gut er es kann. Der Dessauer führt den Hengst Amun im Großen Dresdner Herbstpreis zum Erfolg. „Sechs Ritte, drei Siege, dabei im Hauptrennen – das ist eine richtig schöne Ausbeute.“ Dennoch freut er sich, als der letzte Start hinter ihm liegt. Piechulek zeigt auf den lädierten Reitstiefel. „Der Fuß fühlt sich dick an und tut höllisch weh.“ Insofern passt es gut, dass mit dem Dresdner Finale auch die deutsche Grasbahnsaison endet. Hinter Piechulek liegt „ein gutes Jahr“ mit 44 Erfolgen, davon sieben in Seidnitz. Dank des Dreiers zieht er nach Siegen mit Spitzenreiter Bauyrzhan Murzabayev gleich. Der Kasache gewinnt den Jockey-Cup ums silberne Hufeisen, da er mehr zweite Plätze auf dem Konto hat.

Piechulek lindert jetzt erst mal die Fußschmerzen, und die Verantwortlichen vom Dresdener Rennverein bringen die defekte Startmaschine wieder auf Vordermann. DRV-Geschäftsführer Uwe Tschirch kann sich den Fehler nicht erklären. „Es ist nichts zu sehen, und ohne Pferd funktioniert sie auch, aber sobald eins drin steht, geht nichts mehr“, sagt er. „Wir überprüfen die Startmaschine in der Winterpause.“ Dafür haben sie jetzt ausreichend Zeit. Der nächste Aufgalopp folgt am 5. Mai 2018.

