Unter Hüten Reiner Helwig sammelt Pilze nicht nur für sich, sondern auch für sein Museum. Manches Exponat isst er später auf.

zurück Bild 1 von 6 weiter Mission Pilz: Reiner Helwig auf Pirsch in der Dippser Heide. © Karl-Ludwig Oberthür Mission Pilz: Reiner Helwig auf Pirsch in der Dippser Heide.

Im Windschatten des Experten hat Reporter Jörg Stock einen Lärchengoldröhrling gefunden.

Reiner Helwig untersucht einen Perlpilz.

Hallimasch ist lecker, aber nur abgekocht.

Falsche Pfifferlinge.

Die Ausbeute einer Stunde – eher mager, findet der Fachmann.

Reiner Helwig geht in die Hocke. Kleine, blassbraune Buckel im dürren Laub haben sein Interesse geweckt. Die Brille muss er nicht erst aufsetzen. Der Fall ist klar. Es sind Blutblättrige Hautköpfe, sehr häufig, von hier bis Krasnojarsk. Sachte dreht Helwig die Funde aus der Erde und legt sie in den Korb. Essbar? Ganz im Gegenteil! Er wird sie im Giftschrank einsortieren, dort, wo auch Pantherpilze und „Knollis“ landen, und gut abschließen. Sicher ist sicher. Vielleicht will mal einer die Schwiegermutter aus dem Weg räumen. Er lacht leise. „Es gibt ja verrückte Leute…“ Der Dippoldiswalder Reiner Helwig ist auf Pilzpirsch, in seinem Stammrevier, der Dippser Heide. Er pirscht wöchentlich, nicht nur im Herbst. Er sammelt praktisch ganzjährig, auch Exemplare, die ungenießbar bis tödlich sind. Seine Leidenschaft für Pilze ist so groß, dass er ihnen ein Museum eingerichtet hat, das Deutsche Pilzkunde-Kabinett. Dort, im alten Erbgericht von Reinhardtsgrimma, stehen an die 3 000 von ihm selbst verfertigte Pilzmodelle. Doch es gibt auch eine Frischpilz-Abteilung. Und die braucht laufend Nachschub.

Auf einem sonnigen Weg geht es in den Wald hinein. Fichten, Kiefern, Birken, auch Buchen und Eichen stehen hier. Das ist gut. Mischwald lässt auf viele Pilzarten hoffen. Bisher war es ein mittelmäßiges bis gutes Jahr, sagt Helwig. Die Wärme neuerdings lässt die Pilze schießen. Das lockt auch Helwigs Konkurrenz an. Im Farnkraut sieht man die Trampelpfade unserer Vorgänger, entstanden wohl am letzten Wochenende. Die Leute haben hier viel rausgeholt, mutmaßt der Sammler, bleibt aber guter Laune. „Wir gehen mal gucken.“

Wachsam schauen Reiner Helwigs Augen unter der breiten Hutkrempe hervor in die Botanik. Gut trainierte Augen sind das. Pilze sammelt er seit der Jugend, war schon mit Anfang 20 geprüfter Sachverständiger, der jüngste in der DDR, hieß es damals. Die Vielfalt von Form und Farbe im Pilzreich fasziniert ihn. Mittlerweile – er ist jetzt 57 – kennt er die meisten Sorten, auf die man in Europa stoßen kann. Aber längst nicht alle. Findet er mal ein Exemplar zum Rätseln, macht ihm das besonders viel Spaß.

Am Weg zeigt sich nichts Aufregendes. Dabei sind Wege gute Pilzstellen. Weil der Boden fest ist, bündeln sich Pilzgeflechte am Rand und treiben dort ihre Fruchtkörper. Doch nur ein paar alte Kuhpilze und Flaschenboviste sind zu sehen. Also ab ins Unterholz. Ein ockerfarbener Hut taucht auf. Reiner Helwig identifiziert ihn als Milchling. Milchlingsarten gibt es Hunderte, genießbare und ungenießbare. Sogar mit dem Mikroskop ist die Bestimmung manchmal schwierig. Dem Fachmann genügt der Geschmackstest. Er tropft ein wenig Sekret aus den Pilzlamellen auf die Fingerkuppe und kostet. Keine Bitterkeit, keine Schärfe – der kann in die Pfanne.

Pilzberater geht kein Risiko ein

Oder in die Ausstellung. Oder beides. Manche Exponate isst Reiner Helwig noch, nachdem sie im Museum ausgedient haben, aber nur bei einwandfreiem Zustand. Lieblingspilze hat er viele, den Waldchampignon zum Beispiel, Pfifferlinge, Rotkappen, natürlich Steinpilze. Was er noch nie hatte, ist eine Pilzvergiftung. Er ist ein vorsichtiger Mensch. Auch als Pilzberater geht er kein Risiko ein. „Ich gebe nur Pilze frei, die hundertprozentig essbar sind.“

Ein Ockertäubling. Zitronengelb sieht er aus, nicht gerade zum Anbeißen. Reiner Helwig tut es trotzdem, kaut ein wenig auf einem Stück Lamelle herum. Mit den Täublingen ist es wie mit den Milchlingen. Es gibt sie in allen Varianten. Mancher, zum Beispiel der knallrote Buchenspeitäubling, brennt förmlich auf der Zunge und in der Speiseröhre, fast wie Pepperoni, sagt Helwig. „Der ist wirklich hundescharf.“

Ein alter Bekannter kreuzt auf – der Kahle Krempling. Um ihn gibt es Verwirrung. Einige sagen, man kann ihn essen, weil es die Altvorderen auch schon taten. Andere halten ihn für giftig. Jawohl, es ist ein Giftpilz, sagt Reiner Helwig. Häufiger genossen kann er das Blut schädigen. Obwohl dieses Exemplar hier schon etwas angefressen aussieht, wandert es in den Korb. Der Sammler braucht Anschauungsobjekte. Morgen kommt wieder eine Schulklasse auf Exkursion in sein Museum.

Nach ein paar grünblättrigen Schwefelköpfen – sehr bitter – wird die Suche auch in kulinarischer Hinsicht interessant: Birkenpilze. Drei, vier samtbraune Halbkugeln lugen durch das Blaubeerkraut. Wieder erntet Helwig nicht mit dem Messer, sondern mit einem behutsamen Dreh. Er will den Pilzfuß sehen. Die Knolle kann wichtige Merkmale für die Bestimmung besitzen, etwa eine Hauttasche im Fall des Knollenblätterpilzes, oder eine rillenartige Vertiefung, die den giftigen Pantherpilz vom guten Perlpilz unterscheidet.

Noch ein Birkenpilz, leider schon zu alt. Opas und Babys stehenlassen – das ist Reiner Helwigs Credo. Die Opas schmecken eh nicht mehr und sollen sich aussamen dürfen. Und Babys kann man schwer bestimmen, weil nicht alle Kennzeichen voll ausgebildet sind. Verwechslungsgefahr droht.

Wechsel auf die andere Wegseite. Hier sieht der Wald sehr aufgeräumt aus. Grellrote Pflöcke leuchten zwischen den Fichten. Markierungen des Räumkommandos, das die Heide nach alter Weltkriegsmunition durchkämmt. Nicht weit von hier wurde eine Fliegerbombe gesprengt. Der Krater ist jetzt ein hübscher Waldsee. Reiner Helwig kümmert das wenig. Er hat noch nie Munition gefunden, dafür massenhaft zivilen Unrat. So auch hier: blaue Müllsäcke, Farbkübel. „Idioten!“

Ein Rehbrauner Dachpilz, ein Winterporling, ein Lacktrichterling. Dann Hallimasch. In Büscheln kleben die schuppigen Hüte an einem Stubben. Reiner Helwig legt die Pilze gern sauer ein, mit Essig, Senfkörnern, Dill und Zwiebeln. Für heute genügt ihm das Anschauen. „Schön“, sagt er. Wirklich zufrieden ist er aber nicht beim Blick in seinen halbleeren Korb. Manchmal füllt er in der gleichen Zeit zwei Körbe. Da haben ihm die Wochenendsucher vielleicht mehr weggeschnappt, als er dachte? Reiner Helwig steckt nicht auf. Wenn ihn seine Pilzpassion etwas gelehrt hat, dann Geduld und Ausdauer. Er fährt einfach zum nächsten Waldstück. Neuer Platz, neues Glück.

Deutsches Pilzkunde-Kabinett in Glashütte/Reinhardtsgrimma, Grimmsche Hauptstraße 44, 0162 8890648

www.pilzmuseum.erbgericht.org

zur Startseite