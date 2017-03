Unter einer Flagge Dresden und das Elbland wollen gemeinsam mehr Gäste anziehen. Damit endet ein langer Sonderweg.

Wollen zusammenbringen, was aus ihrer Sicht zusammengehört: Elblandtourismus-Chef Bert Wendsche und die Chefin der Dresden Marketing GmbH Bettina Bunge stellen am Dienstag im Gewandhaus-Hotel Dresden die neue gemeinsame Marke für die Vermarktung von Landeshauptstadt und Umland vor. © Sven Ellger

Das Puzzle ist nicht schwer zu vervollständigen. Geschäftsführerin Bettina Bunge von der Dresden Marketing GmbH und der Vorstandsvorsitzende des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland Bert Wendsche stecken im Foyer des Gewandhauses hinter der Kreuzkirche zwei Teile mit den Namen Dresden und Elbland ineinander. Unter dieser Marke möchten Landeshauptstadt und Umland künftig um Besucher werben. „Hier wächst zusammen, was zusammengehört“, sagt Bert Wendsche, der als parteiloser Oberbürgermeister in Radebeul direkter Nachbar Dresdens ist.

Gemeinsam sind die Partner optimistisch, die Zahl der Übernachtungen um 0,4 Millionen pro Jahr auf rund sechs Millionen nach oben schrauben zu können. Der Start des Jahres 2017 hätte kaum besser ausfallen können. Als Einheit gesehen verbuchten die zwei Reiseziele im Januar ein Plus von fünf Prozent bei den Übernachtungsgästen. Mehrere Kongresse, jede Menge Schnee und der Hype um den Opernball dürften verantwortlich sein.

In einem ersten Schritt soll die Dresden Marketing GmbH per Vertrag das Elbland von Dresden aus mit vermarkten. Später folgen Vertrieb und Service. Elblandtourismus-Chef Bert Wendsche sichert zu, dass eine eigene Geschäftsstelle in der Region verbleibt.

Mit der am Dienstag in Dresden vorgestellten Kooperation geht ein langer Sonderweg zu Ende. Unmittelbar nach der Wende war der Tourismusverband Sächsisches Elbland mit dem Ziel angetreten, sein Verbandsgebiet eigenständig zu einer touristischen Marke zu entwickeln. Die Welt schien voller Chancen. Als Problem erwies sich die große Vielfalt der Verbandsmitglieder. Dazu zählen nicht nur Meißen mit seinen Weinbergen und Radebeul mit dem Karl-May-Museum, sondern ebenso der Tharandter Wald, die Stadt Torgau oder die Großenhainer Pflege. Über 50 Mitglieder umfasst der Verband aktuell. Erstaunlich bleibt unter diesen Umständen, dass es den Tourismus-Spezialisten im Elbland überhaupt gelungen ist, mehr als zwei Jahrzehnte lang den Spagat zwischen ganz unterschiedlichen Interessen zu schaffen. Letztlich setzte sich der Kunstbegriff am Markt nie richtig durch.

Ein ausschlaggebender Punkt für die Selbstständigkeit war das Ziel, die Zahl an Übernachtungsgästen zu steigern. Immer neue Anläufe wurden unternommen, Dresdner Tagesausflügler in Hotelgäste zu verwandeln. Erlebnispakete mit den Genüssen und Attraktionen des Elblandes sollten die Besucher verführen, auch einmal eine oder zwei Nächte ein Hotel- bzw. Pensionszimmer vor Ort zu buchen. Die großen Effekte blieben trotz aller Mühe aus. Im Elbland liegt die Bettenauslastung mit 40,4 Prozent weiter gut zehn Prozent unter dem Dresdner Vergleichswert. Folgerichtig haben gerade in jüngster Vergangenheit mehrere mittlere Häuser geschlossen. Es verbleiben familiengeführte, kleinere Hotels und wenige größere Anbieter.

Radebeuls OB Bert Wendsche geht davon aus, dass die Hoteliers von der Zusammenarbeit mit Dresden eher profitieren dürften. „Es gibt Touristen, die wollen gern im quirligen Zentrum wohnen, und andere, die eine kleinere Stadt im Grünen vorziehen“, sagt er. Beide Vorlieben könnten künftig aus einer Hand bedient werden. Annekatrin Klepsch, Dresdner Beigeordnete für Kultur und Tourismus von der Linkspartei, betont, dass die Landeshauptstadt niemanden eingemeinde. „Wir gewinnen gemeinsam und verlieren gemeinsam“, sagt die zweite Bürgermeisterin. Das zeigen die Statistiken der letzten Jahre. Fast jedes Mal, wenn Dresden sich steigern konnte, galt gleiches für das Elbland – in die andere Richtung ebenso.

Konkret wird Marketing-Spezialistin Bettina Bunge. Ihren Angaben zufolge erschließt die Partnerschaft dem Elbland ganz neue Auslandsmärkte. Aktuell ist Dresden Marketing in 15 Quellen-Märkten unterwegs. Das Elbland hat sich bislang auf rund ein Drittel hiervon konzentriert. Mehr gaben die begrenzten Mittel nicht her. Im Gegenzug gewinne Dresden neue, sehr attraktive Ziele hinzu, sagt Bettina Bunge. Hinzu kommt: Der Freistaat hat seine weitere Tourismusförderung für die einzelnen Regionen an hochgesteckte Kennzahlen bei Budget und Bettenzahlen geknüpft. Allein wären diese Vorgaben für das Elbland nicht zu realisieren.

