Unter einem Dach Bautzens Hoteliers und Händler wollen enger zusammenrücken – und kämpfen gegen alte Probleme.

Jan Kubasch ist Vorsitzender des Bautzener Innenstadtvereins. Er wünscht sich eine engere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein der Stadt. © Robert Michalk

Der Tourismusverein befürwortet eine engere Zusammenarbeit mit dem Innenstadtverein. Dessen Chef, Jan Kubasch, hatte kürzlich den Vorschlag gemacht, beide Bautzener Vereine miteinander zu verbinden. Dietmar Stange, Chef des Tourismusvereins, steht dem positiv gegenüber. „Es ist auch notwendig, denn wenn es in der Innenstadt öde ist, dann wird es auch mit dem Tourismus nicht voran gehen“, sagt er. Dass aus zwei Vereinen einer wird, sei aber rechtlich nicht so einfach möglich. Allerdings befinden sich beide Vereine bereits unter dem Dach der IG Innenstadt. „Das müssen wir ausbauen und ein gemeinsames Programm entwickeln“, erklärt Dietmar Stange und schickt gleich eine Warnung hinterher. Das Programm sei keine Garantie dafür, dass die Arbeit nicht auch danach an den wenig engagierten Händlern und Hoteliers hängenbleibt.

Der Innenstadtverein kämpft seit Jahren darum, mehr Mitglieder zu gewinnen. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Derzeit zählt der Verein 25 Mitglieder. Das heißt: Nur jeder achte Händler in Bautzen ist mit dabei. Dabei braucht Vereinschef Jan Kubasch Helfer, wenn er Aktionen wie zum Beispiel die Einkaufssonntage plant. Auch die Vereinsbeiträge der Bautzener Händler würden helfen, wenn es darum geht, gute Ideen zu finanzieren. (SZ/mho)

