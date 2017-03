Unter Drogeneinfluss am Steuer

In ein Geschäft eingebrochen

Stauchitz. In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Güterbahnhofstraße ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie eine unbestimmte Anzahl Briefmarken. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt.