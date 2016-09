Unter Drogen auf der Autobahn

Schwerlaster verursacht Funkenflug Bautzen. In der Nacht zu Montag hat eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes auf der Rastanlage Oberlausitz-Nord einen Schwerlasttransport gestoppt. Damit der mit einem Mähdrescher beladene Auflieger nicht die Maximalhöhe von vier Metern überschritt, hatte der 40-jährige Fahrer das Gespann kurzerhand abgesenkt. Nun lag es jedoch so tief, dass es während der Fahrt auf dem Asphalt aufsetzte und Funken sprühte. Zudem war die Ladung zu breit, und der Fahrer hatte die erforderliche Zusatzausrüstung nicht dabei. Die Verkehrspolizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, bis der Mähdrescher auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen wurde. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen.

Steine auf die Autobahn geworfen Weißenberg. Ein Autofahrer rief am Sonnabendnachmittag die Polizei. Er hatte an der Autobahn bei Weißenberg Kinder gesehen, die Kieselsteine auf die Fahrbahn warfen. Ein Schaden ist nach bisherigem Wissen nicht eingetreten. Als eine Streife der Autobahnpolizei den Bereich abprüfte, war niemand anzutreffen. Auch von den gemeldeten Kindern fehlte jede Spur.

Eingebrochen und Transporter gestohlen Räckelwitz. Zwischen Sonnabend- und Sonntagnachmittag sind Unbekannte in das Bürogebäude einer Firma an der Kamenzer Straße im Ortsteil Schmeckwitz eingebrochen. Die Täter entwendeten die Schlüssel für den im Hof parkenden weißen VW Crafter. Mit dem fuhren sie davon. Der zehn Jahre alte Kleintransporter ist auf die Kennzeichen KM-BD 71 zugelassen und nach Angaben des Eigentümers etwa 5800 Euro wert. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 2500 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Nach dem VW fahndet die Soko Kfz.

Diesel abgezapft Wachau. Dieseldiebe haben am vergangenen Wochenende im Ortsteil Seifersdorf Beute gemacht. Sie zapften am Bäckerberg 150 Liter Diesel aus dem verschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine ab. Der Schaden wurde in Summe mit 170 Euro beziffert.

Fast jeder Dritte zu schnell Malschwitz.Fast jeder Dritte fährt zu schnell durch den Ortsteil Lieske. Das ist das Ergebnis eine Polizeikontrolle am Sonntagvormittag auf der B 156. Binnen zweieinhalb Stunden passierten rund 1250 Fahrzeuge die Lichtschranke. 351 fuhren schneller als mit den erlaubten 50 km/h. In 259 Fällen kamen die Fahrer mit einem Verwarngeld davon. Am eiligsten hatte es ein Auto mit Chemnitzer Kennzeichen. Es wurde mit 103 km/h gemessen. Der Fahrer hat mit einem Bußgeld von 280 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg zu rechnen.

Unter Drogen am Steuer Ohorn/Bautzen. Zwei augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer wurden am Sonntagabend auf der Autobahn von der Polizei gestoppt. Gegen 19:15 Uhr fiel den Polizisten ein Ford Fiesta auf. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Ohorn bestätigte ein Drogenschnelltest den Konsum von Cannabis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht nach einer Analyse des Blutes bestätigen, werden auf den Betroffenen ein Monat Fahrverbot, mindestens 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Nur wenige Stunden später geriet ein in Polen zugelassener Ford Mondeo in den Fokus der Streife. Bei einer Kontrolle an der Rastanlage Oberlausitz-Nord schlug ein Drogentest bei dem 29-jährigen Fahrer an. Er hatte Crystal konsumiert und war im Besitz weniger Gramm des Giftes. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.