Unter Drogen an die Leitplanke

Unter Drogeneinfluss unterwegs Uhyst. Am frühen Freitagmorgen ist auf der A 4 bei Uhyst am Taucher ein Opel Corsa in die Leitplanke gekracht. Der 63-jährige Fahrer hatte auf dem Weg in Richtung Görlitz die Kontrolle über den Kleinwagen verloren. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest verriet den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und behielten die Fahrerlaubnis des Seniors ein.

BMW gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Freitag haben Diebe in Bautzen einen BMW X 5 gestohlen. Der graue SUV mit dem amtlichen Kennzeichen BZ-CH 897 parkte auf einem Grundstück an der Schillerstraße. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Autos bezifferte sich auf rund 16 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem BMW wird gefahndet.

Rucksack mitgenommen Ottendorf-Okrilla. Am Donnerstagabend haben in Ottendorf-Okrilla Unbekannte die Seitenscheibe eines Ford Fiesta an der Förstereistraße eingeschlagen. Die Täter entwendeten von der Rückbank des Wagens einen Rucksack mit diversen persönlichen Gegenständen und einem dreistelligen Bargeldbetrag. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 800 Euro. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Zeugen gesucht Bischofswerda. Am Morgen des 19. November hatten Unbekannte in Bischofswerda offenbar versucht, in ein Büro an der Kamenzer Straße einzubrechen. In der Zeit zwischen 4 Uhr und 8:30 Uhr hatten sie einen Stein gegen eine Glasscheibe an der Gebäudefront geworfen. Die Scheibe hielt stand. Allerdings richteten dien Täter Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro an. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise unter 03591 3560

Geldbörse verloren Radeberg. Einer Frau war am Donnerstagvormittag in Radeberg die Geldbörse aus ihrem Auto gefallen, während sie am Kofferraum hantierte. Wenig später bemerkte sie den Verlust und fuhr zur Dr.-Friedrich-Wolf-Straße zurück, wo sich das Ganze ereignet hatte. Dort teilte ihr ein Zeuge mit, dass ein Unbekannter die Geldbörse aufgehoben hatte und damit verschwunden war. Nun ermittelt die Polizei.