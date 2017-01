Unter der Gürtellinie Immer mehr Menschen infizieren sich mit Geschlechtskrankheiten. Liegt es an einer neuen Unbedarftheit?

Die schönste Nebensache kann auch gefährlich werden. Dabei ist der Schutz so einfach. © dpa-tmn

Drei Jahre lang versuchte Mareike Schild (Name von der Redaktion geändert), schwanger zu werden. Doch der Wunsch blieb unerfüllt. Der zweite Streifen auf dem Schwangerschaftstest, der verkündet, dass aus einem Paar eine Familie wird, wollte sich nicht dunkel färben. Die 32-Jährige ringt sich schließlich zu einem Besuch beim Frauenarzt durch. Dort erhält die Frau eine niederschmetternde Diagnose. Die Mediziner stellen eine Chlamydien-Infektion fest. Das sind Bakterien, die zu Unfruchtbarkeit führen können. Mareike Schild ist damit kein Einzelfall. Seit einigen Jahren verzeichnen Ärzte und Behörden in Sachsen deutliche Anstiege bei den Geschlechtskrankheiten. Die Zahl der Syphilis-Fälle hat sich beispielsweise von 2010 auf 2015 von 123 auf inzwischen 248 Fälle glattweg verdoppelt. Deutliche Zuwächse sind auch bei den Neuinfektionen mit Tripper zu verzeichnen, die Anzahl der HIV-Infektionen stieg im gleichen Zeitraum von 112 Fällen auf 180. Die Chlamydien-Infektion ist die mit Abstand am häufigsten auftretende Geschlechtskrankheit. Allein für das vergangene Jahr weist die Statistik mehr als 4 100 Fälle aus.

Betroffen sind vor allem Großstädte wie Dresden – aber auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stecken sich immer wieder Menschen mit Geschlechtskrankheiten an. Zwar sind gegen den landesweiten Trend im Fünfjahresvergleich keine stetigen Anstiege zu verzeichnen. „Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich “, erklärt Amtsärztin Cornelia Mix. Aber: In den vergangenen Jahren gab es insbesondere bei den Chlamydiosen auch im Landkreis durchaus deutliche Ausreißer nach oben. So wurden in den Jahren 2012, 2014 und 2015 jeweils mehr als 240 Neuinfektionen festgestellt. In den übrigen Jahren lag die Zahl deutlich unter 200.

Laut Gesundheitsamt stecken sich mit Chlamydien besonders häufig junge Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an. Eine Tatsache, die mit Blick auf die Demografie auch die Unterschiede zwischen dem Landkreis und den Großstädten zumindest ein Stück weit erklären könnte. Während die Krankheit bei Männern oft symptomlos abläuft, kann die Infektion bei Frauen zu verklebten Eileitern und damit zur Unfruchtbarkeit führen, wie Petra Spornkraft-Ragaller vom Dresdner Uniklinikum erklärt.

Die Oberärztin an der Klinik für Dermatologie hat auch eine Erklärung für den sprunghaften Anstieg bei den Infektionskrankheiten. Dahinter steckt ihrer Ansicht nach die neue Unbedarftheit. Immer öfter lassen gerade junge Erwachsene das Kondom weg. „Sie legen sich jedoch nicht mehr gern auf einen Partner fest und wechseln sie häufiger“, so die Ärztin. Christian Albring, der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, warnt vor allem davor, die Gefahr einer Ansteckung mit HIV zu unterschätzen. Das Virus sei trotz steigender Zahlen nicht mehr in den Köpfen der Menschen präsent. Das wirke sich auch auf den sorglosen Umgang der Menschen mit den anderen sexuell übertragbaren Krankheiten aus. „Wegen der HIV-Verbreitung wurde es in den 80er- und 90er-Jahren üblich, beim Sex mit unbekannten Partnern ein Kondom zu verwenden.“ Dafür gab es breite Aufklärungskampagnen. Zudem sei bei vielen der Gedanke verankert, dass eine HIV-Infektion heute nicht mehr unbedingt tödlich ist.

Die Erfahrung hat auch das Gesundheitsamt in Pirna gemacht: „Seit HIV den Schrecken des Todes etwas verloren hat, reduzieren die Hauptbetroffenengruppen ihr Sicherheitsverhalten beim Sex in den letzten drei bis vier Jahren zunehmend“, sagt Amtsärztin Cornelia Mix. Das Gesundheitsamt im Landkreis will gegenhalten. Es bietet nach wie vor Veranstaltungen zur Verhütung sexuell übertragbarer Krankheiten an. „Außerdem kann man sich im Gesundheitsamt anonym und kostenfrei zum Thema beraten und auf HIV, Syphilis und Hepatitis testen lassen“, sagt Cornelia Mix. „Die Aufklärung über diese Erkrankungen muss konsequent und regelmäßig weitergeführt werden. Neben Schulen sind etwa auch Vereine, besonders aber die Eltern in der Pflicht.“ Mareike Schild hatte sich sofort nach der Diagnose auch auf andere Krankheiten untersuchen lassen. Die Chlamydiose konnte behandelt werden. Nun kann die Frau wieder auf ein Baby hoffen.

