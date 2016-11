Unter der Gürtellinie Immer mehr Dresdner infizieren sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Mit Folgen für die Familienplanung.

Die schönste Nebensache kann auch gefährlich werden. Dabei ist der Schutz so einfach. © dpa

Drei Jahre lang versuchte Mareike Schild (Name von der Red. geändert) schwanger zu werden. Nichts. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich die zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest zu sehen. Diese zwei Streifen, die ankündigen, dass aus einem Paar eine Familie wird. Als die 32-Jährige sich endlich zu einem Frauenarzt-Besuch durchrang, erhielt sie dort die niederschmetternde Diagnose: eine bislang unentdeckte Chlamydien-Infektion. Im schlimmsten Fall können diese Bakterien zur Unfruchtbarkeit führen.

Ähnlich wie Mareike Schild geht es derzeit Hunderten Dresdnern. Immer mehr Menschen infizieren sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten wie Tripper, Syphilis und Hepatitis B. Frauenärzte und Dermatologen schlagen Alarm. In Dresden ist vor allem die Zahl der Chlamydien-Infektionen sprunghaft angestiegen. Waren es vor zehn Jahren noch 453 Fälle im Jahr, gibt es 2016 schon 688 Betroffene. Sachsenweit ist die Zahl noch alarmierender. Steckten sich 2006 noch 26 von 100 000 Einwohner an, sind es heute nach aktuellen Zahlen rund 1100 von 100 000 Einwohnern, so Petra Spornraft-Ragaller, Oberärztin in der Klinik für Dermatologie am Universitätsklinikum.

Besonders betroffen seien junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren. Doch auch Männer können sich beim Geschlechtsverkehr anstecken. Während die Krankheit bei ihnen oft symptomlos abläuft, kann die Infektion bei Frauen zu verklebten Eileitern und damit zur Unfruchtbarkeit führen, so Spornkraft-Ragaller. Doch was sind die Ursachen für den Anstieg der Infektionskrankheiten?

Die neue Unbedarftheit – so bringt es die Ärztin auf den Punkt. Immer öfter lassen gerade junge Erwachsene das Kondom weg. „Sie legen sich nicht mehr gern auf einen Partner fest und wechseln sie häufiger“, beobachtet die Medizinerin. Diese Unverbindlichkeit in der Liebe lässt in Kombination mit der Unlust zur Verhütung die Zahl der Infektionen steigen. In Zeiten des Internets und der Dating-Apps wie Tinder und Lovoo sei es viel einfacher geworden, immer neue Sexualpartner zu finden.

Die Tendenz zur Unachtsamkeit sieht auch Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte. Er warnt vor allem davor, die Gefahr einer Ansteckung mit HIV zu unterschätzen. Der Virus sei trotz steigender Zahlen nicht mehr in den Köpfen der Menschen präsent. Das wirke sich auch auf den sorglosen Umgang der Menschen mit den anderen sexuell übertragbaren Krankheiten aus. „Wegen der HIV-Verbreitung wurde es in den 80er- und 90er-Jahren üblich, beim Sex mit unbekannten Partnern ein Kondom zu verwenden.“ Dafür gab es breite Aufklärungskampagnen. Die nachwachsende Generation habe diese Kampagnen nicht mehr erlebt. Zudem sei bei vielen inzwischen der Gedanke verankert, dass eine HIV-Infektion heute nicht mehr unbedingt tödlich ist. Deshalb wird bei Sex mit neuen Partnern viel seltener ein Kondom verwendet als früher, sagte Albring.

Neben Chlamydien sind in Dresden auch Syphilis und Tripper wieder auf dem Vormarsch. Gab es 2006 gerade einmal sechs Fälle von Syphilis, sind es in diesem Jahr schon 62, so das Gesundheitsamt. Einen ähnlichen Anstieg gibt es bei Tripper. Vor zehn Jahren steckten sich noch rund 150 Patienten im ganzen Jahr an, 2016 infizierten sich bis Ende Oktober schon 135. Die Hauptrisikogruppe für die Infektion mit Syphilis sind Männer, die mit Männern sexuelle Kontakt haben, so Oberärztin Petra Spornkraft-Ragaller. Hier seien die Infektionszahlen am stärksten angestiegen. Sie empfiehlt neben einem regelmäßigen HIV-Test auch eine Impfung gegen Hepatitis B. Denn auch bei dieser Krankheit gibt es einen Zuwachs. Mit dem Vorurteil, Tripper „bringt man aus dem Urlaub mit“, räumt die Ärztin auf. Inzwischen behandele sie genauso viele Patienten, die sich in Deutschland infiziert haben.

Die sicherste Methode, sich zu schützen, ist die Verhütung mit einem Kondom, rät Antje Bergmann, Allgemeinmedizinerin an der CarusKlinik des Uniklinikums. Sie empfiehlt, mit einem neuen Partner mindestens drei Monate mit Kondom Sex zu haben. In der Zeit können sich beide Partner auf Syphilis, Gonorrhöe, HIV und Chlamydien testen lassen.

Mareike Schild hat sich sofort nach der Diagnose auf die anderen Krankheiten untersuchen lassen. Die Chlamydien-Infektion konnte behandelt werden. Nun darf sie weiter auf ein Baby hoffen.

zur Startseite