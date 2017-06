Unter den Augen der Domherren Im Meißner Domkeller ist die aufwendige Umgestaltung abgeschlossen. Neues gibt es in fast allen Räumen zu sehen.

Im Domherrenzimmer schauen die Gäste jetzt auf sechs Gemälde wie dieses. Sie zeigen Persönlichkeiten, die einst in Meißen gewirkt und für die Stadt eine besondere Rolle gespielt haben. © Claudia Hübschmann

Wie es den adeligen Herrschaften, die heute im Domherrenzimmer von Meißens ältestem Gasthaus als Porträts verewigt sind, wohl damals hier geschmeckt hat? Beschwören kann Inhaber Karsten Müller zwar nicht, dass alle sechs – vom ehemaligen Meißner Bischof Dietrich von Schönberg III.(1400 bis 1476) über den Dompropst in Meißen Melchior von Meckau (1440 bis 1509) bis hin zum lutherischen Theologen Johann Benedict Carpzov II. (1639 bis 1699) – hier gegessen und getrunken haben. Möglich ist es aber durchaus, schließlich gibt es das Restaurant Domkeller schon seit 1470. Bei einem Rundgang durch sein Gasthaus zeigt Müller, wie sehr der Bezug zu den Anfängen und der wechselvollen konfessionellen Geschichte der Stadt sichtbar gemacht wurde. Seit der circa 100 000 Euro teuren Umbauten im März hat sich einiges verändert im Meißner Domkeller.

So haben die Verantwortlichen die sechs von handgemalten Gemälde der Domherren samt einer umfangreichen Umgestaltung des Domherrenzimmers in Auftrag gegeben. „Die Holzvertäfelung an den Wänden ist neu und höher angelegt als zuvor. Auch die Decken und die an den Wänden angebrachten Trinksprüche waren vorher nicht da“, erklärt der Chef. „Wo aber der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens“, heißt es zum Beispiel in verschnörkelter Schrift. Die Gestaltung des Zimmers hat Müller in die Hände der Möbelwerkstätten Klotzsche aus Ottendorf-Okrilla gelegt. Die Bau- und Einrichtungsgesellschaft habe ganze Arbeit geleistet, sagt er. „Die Gäste sind jedenfalls sehr zufrieden mit dem neuen Ambiente.“

Dieses setzt sich auch auf der kleinen Terrasse im ersten Obergeschoss fort. Die 20 Plätze verteilen sich nunmehr auf neue, bequemere Stühle und Bänke. Der rote Faden, der auf die Geschichte des vom Hochstift Meißen verpachteten Hauses abzielt, setzt sich auch in den anderen Räumen fort. So kommt die Domklause, links hinter dem Eingang, heute nicht nur geräumiger und heller daher. Sie bietet auch eine Vielzahl feiner sakraler Zeichnungen, die an den Wänden zu erkennen sind.

„In den nur zwei Wochen Schließzeit haben wir in der Klause außerdem einen neuen Tresen und gemütlichere Sitzecken eingebaut“, lobt Müller das schnelle Arbeiten der Handwerker. Die haben dafür gesorgt, dass neuerdings schon im Eingangsbereich gegessen und getrunken werden kann. „Hier konnten wir Sitzreihen hinstellen und neue Heizkörper einbauen, damit die Gäste nicht frieren müssen.“ Bei der Umsetzung habe der Hochstift finanziell mitgeholfen. Das gilt aber nicht für die circa 100 vollen Weinflaschen, die über den Sitzreihen angebracht sind. „Die sind ein bisschen was fürs Auge. Fast alle aus der Region“, erklärt Müller.

Richtig was fürs Auge ist auch die neu konzipierte Glöckner-Stube, die etwa für Konferenzen oder Feiern genutzt wird. Wer nach oben zur Decke blickt, sieht eine riesige Zeichnung – eine farbenfrohe Gasthausszene. Auch hier waren die Möbelwerkstätten Klotzsche am Werk. „Die Malerei gefällt mir besonders gut“, bemerkt Müller. Sichtlich zufrieden ist der Wirt mit dem Ergebnis der Umgestaltung insgesamt. „Jetzt ist alles so, dass das Gasthaus eines Tages weitergeführt werden kann, selbst wenn ich mal nicht mehr hier bin“, sagt der 53-Jährige.

zur Startseite