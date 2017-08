Unter Dauerbeschuss Erstklassige Gegner fordern die Eislöwen besonders in der Abwehr. Aus ihren Niederlagen gewinnen sie Erkenntnisse.

Die Dresdner Torhüter stehen im Blickpunkt. Marco Eisenhut macht gegen Mikkelin Jukurit eine sehr gute Partie. © Matthias Rietschel

Spieler der Dresdner Eislöwen geben Autogramme in der Trainingseishalle. Christa Luding steht Rede und Antwort in der Energie-Verbund-Arena. „Die Halle bietet ausgezeichnete Bedingungen“, schwärmt die Eisschnelllauf-Olympiasiegerin von der Arena, die seit zehn Jahren besteht. Sie erinnert sich noch gut an die alte Halle und kann beide vergleichen. „Natürlich ist die neue Arena besser.“ Vor allem ist sie vielfältig nutz- und wandelbar. Das beweist dieses Wochenende. Erst drehen Shorttracker ihre Runden. Dann zeigen Synchroneiskunstläuferinnen der Saxony Ice Pearls ihre Fähigkeiten.

All das geschieht in den Drittelpausen beim Eishockey. Die Eislöwen testen gegen erstklassige Gegner. Am Sonnabend unterliegen sie Mikkelin Jukurit mit 1:3 (1:2, 0:1, 0:0). Die Gäste verlangen dem Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga 2 alles ab, besonders in der Defensive. Der neue Dresdner Goalie Marco Eisenhut steht unter Dauerbeschuss und bekommt ein Extralob vom Trainer. „Er hat eine sehr gute Partie gemacht“, sagt Franz Steer. „Wir haben im ersten Drittel sehr gut agiert und die Finnen nicht zu ihrem Spiel kommen lassen.“ Anschließend machen sie mehr Druck und sind läuferisch einen Schritt schneller.

Das Spiel ohne Scheibe

Dazu kommen zu viele individuelle Fehler der Blau-Weißen. „Beim ersten Gegentor waren unsere Verteidiger zu passiv“, sagt der Trainer. „Im Mittelabschnitt haben wir uns zu viel in der eigenen Zone aufgehalten und den Puck nicht rausgebracht.“ Im letzten Durchgang steht seine Mannschaft in der Abwehr besser und geht das Tempo mit. Steer meint voller Respekt gegenüber dem Konkurrenten: „Die Finnen sind auf höchstem Niveau unterwegs, was das Spiel ohne Scheibe angeht.“

Er sieht noch viel Arbeit vor sich. Das beginnt bei den Automatismen, die besser funktionieren müssen: „Für uns ist entscheidend, die Formationen zu finden.“ Der Trainer betont immer wieder, wie wichtig es ist, die vielen neuen Spieler in das Team zu integrieren: „Die Mannschaft muss eine Mannschaft werden.“ Außerhalb der Halle ist sie das aus seiner Sicht bereits: „Der nächste Schritt ist es jetzt, diesen Teamspirit aufs Eis zu bringen.“

Das probieren die Spieler immer wieder. „Einiges geht schon ganz gut“, sagt Steve Hanusch, der zu den elf neuen Profis zählt und das zwischenzeitliche 1:1 erzielt – sehr zur Freude der 1 796 Zuschauer, die auch die Lasershow und das Feuerwerk feiern. „Aber natürlich gibt es noch einiges zu verbessern. Wir kennen unsere Schwachstellen“, sagt der Verteidiger. Er weiß, dass die Rivalen vom Wochenende in ihrer Vorbereitung schon weiter sind, da ihre Saison eher anfängt. Den Elbestädtern bleiben noch einige Tage mehr Zeit zum Testen.

Das gilt auch im Vergleich zu den Eisbären Berlin. Sie starten am 8. September in die DEL, die Eislöwen eine Woche später in die DEL 2. Am Sonntag verlieren sie gegen den Hauptstadtverein mit 2:7 (1:2, 1:4, 0:1). Am Ende jubeln nur dessen mitgereiste Fans unter den 1 268 Zuschauern. „Dynamo“, skandieren sie in Erinnerung an den ehemaligen Vereinsnamen. Diesmal steht der neue Dresdner Keeper Sebastian Stefaniszin im Kasten. Die Eislöwen-Tore schießen auch zwei Neue: Die Stürmer Timo Walther und Nick Huard treffen gegen den einstigen Dresdner Schlussmann Marvin Cüpper zum zwischenzeitlichen 1:2 und 2:2. „Wir können dagegenhalten“, sagt Walther. „Aber nur, wenn wir uns alle eine Stunde an den Spielplan halten und nicht 20 Minuten kreuz und quer rennen.“

Wieder agieren die Dresdner im zweiten Drittel nicht clever genug. Fünf Gegentore fallen, obwohl sie den Puck haben, ihn aber nicht behaupten können. „Das ist simpelstes Eishockey und darf uns so nicht passieren“, sagt Steer. Er analysiert am Montag die Schwachstellen seiner Schützlinge und zeigt sie ihnen am Dienstag per Video. Anschauungsunterricht liefert auch Mikkelin Jukurit beim 3:1 im Finale gegen den tschechischen Erstligisten HC Verva Litvinov.

