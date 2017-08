Unter Bahnstreichlern Was sagen die Neustadt-Besucher zur drohenden Umlenkung der Linie 13? Ein Abend am „Assi-Eck“.

Die Straße ist ihre Kneipe: An den lauen Abenden sitzen viele Leute an der Kreuzung Görlitzer/Louisenstraße. Dabei blockieren sie mitunter die Bahnen.

Wie am Mittwochabend sind Beamte der Polizeibehörde hin und wieder am sogenannten Assi-Eck, um für freie Straßen zu sorgen. Der Erfolg hielt nicht lange an.

Ein Läuten durchdringt die laue Nacht. Erst schellt es kurz, dann eindringlicher. Eine Tram der Linie 13 bahnt sich am späten Mittwochabend ihren Weg durch die Menschenmenge.

Zahlreiche, überwiegend junge Leute haben sich an der Kreuzung Görlitzer/Louisenstraße niedergelassen, um den letzten warmen Abend vor dem Wetterumschwung bei einem Getränk im Freien zu genießen. Sie sitzen auf den Fensterbänken der Cafés und Geschäfte, auf den Bordsteinen und auch auf der Straße. Das ist vor allem den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ein Dorn im Auge.

Wegen Sicherheitsbedenken überlegen sie, die Linie 13 nachts umzuleiten. Schon fünfmal mussten die Bahnen in diesem Jahr kurzfristig über Albertplatz und Bahnhof Neustadt oder die Königsbrücker Straße gelenkt werden. Denn die Neustadt-Besucher sitzen nicht nur wenige Zentimeter von den Gleisen entfernt. Sie legen auch gerne mal Hand an zum „Bahnstreicheln“ oder ziehen die Füße erst in letzter Sekunde zurück. Dagegen wollen die DVB nun zunächst mit Aushängen und Spots im Fahrgastfernsehen kämpfen: „Zum Streicheln in den Zoo“ ist eine der Botschaften.

„Das könnte den einen oder anderen womöglich noch provozieren“, vermutet ein dunkelhaariger, schlanker Mann am Mittwochabend. Der Neustädter hat es sich mit einer Freundin auf der Fensterbank neben dem Kecha-Spätshop auf der Louisenstraße gemütlich gemacht. Er trinkt ein Bier, sie ein Radler. „Ich sehe es öfter, dass Leute die Gleise blockieren“, berichtet der Mann. „Ich persönlich finde das nicht okay. Man kann sich doch auch woanders hinsetzen.“ Dass die Bahnfahrer Bedenken haben, kann er durchaus nachvollziehen.

Das versteht auch ein anderer Anwohner. „Bei Betrunkenen weiß man ja nie, ob sie nicht plötzlich einen Schritt zur Seite machen“, sagt der junge Mann im grünen T-Shirt. „Wenn ich mit dem Auto hier lang fahre, bin ich auch manchmal ein bisschen besorgt.“ Mit seinem Kumpel kommt er jeden Mittwochabend ans Eck, wenn es die Zeit zulässt. Diesmal stehen sie auf dem Gehweg an der Ecke Görlitzer/Louisenstraße. „Das ist ne Sicherheitssache“, sagt auch der Begleiter – dunkles Haar, Bart und Brille. Der jüngst in die Neustadt gezogene Dresdner räumt aber auch ein, dass er selbst schon einmal die Hand nach dem gelb-schwarzen Gefährt ausgestreckt hat. „Als es noch nicht cool war“, sagt er und lacht. Bereits seit einigen Jahren gebe es das Phänomen. „Früher habe ich das öfter beobachtet, jetzt nicht mehr so viel.“

Diese Ansicht teilen die DVB hingegen nicht. Von einem gleichbleibenden Niveau spricht Pressesprecherin Anja Ehrhardt. Am Mittwoch lassen die Sitzenden die Bahnen aber mehr oder weniger problemlos passieren. Im Viertelstundentakt und später alle halbe Stunde rauschen sie vorbei – oft nur wenige Zentimeter von den Sitzenden entfernt. Je später der Abend, desto voller das Eck. Der Alkohol fließt, einzelne Personen wanken über die Straße, mehrere Flaschensammler bahnen sich ihren Weg durch die Menge. An einer Ecke hat sich ein Trupp mit einem Fahrrad und Anhänger platziert. Darin befinden sich Kästen für leere Bierflaschen. Auf den Lenker ist ein Radio geschnallt, aus dem die Bässe über die Kreuzung wummern.

22.45 Uhr: Drei Einsatzfahrzeuge des Ordnungsamtes halten am Eck. Neun Beamte der Polizeibehörde steigen aus. Sie tragen blaue Overalls, die Schlagstöcke hängen im Gürtel. Sie gehen auf die Sitzenden zu, bitten diese, die Straße zu räumen. „Ey! Ihr blockiert den Verkehr – Verschwindet!“, schreit ein Mann den Polizisten entgegen. Mehr Widerstand gibt es am Mittwochabend nicht. Gemächlich bewegt sich ein Neustadt-Besucher nach dem anderen auf den Gehweg. Dann ist der Einsatz beendet, die Beamten steigen in ihre Fahrzeuge und verlassen die Kreuzung wieder. Keine fünf Minuten später sieht es dort aus wie zuvor.

Auch die Polizei ist öfter vor Ort. „Selbstverständlich ist das ein Problem“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. „Unser Ansprechen erfolgt ja nicht, weil wir die Neustädter gängeln wollen, sondern weil es einen ernsten Hintergrund gibt. Das eigentliche Ziel, die gefahrlose Durchfahrt der Straßenbahn ohne Passanten zu gefährden, ist so jedenfalls nicht erreichbar.“ Wenn andere Aufgaben es zulassen, seien die Beamten vor Ort, um dieses Ziel durchzusetzen. Dass es dabei den einen oder anderen Kommentar in Richtung der Beamten gibt, komme vor. Neben der Polizei seien Mitarbeiter des Ordnungsamtes immer wieder am Eck, sagt Stadtsprecher Kai Schulz. Ziel sei es, die Gefahrensituation zu beseitigen.

Aufgebauscht. So empfindet eine junge schwarzhaarige Frau die Sicherheitsdebatte. Sie sitzt mit ihren zwei Freundinnen auf einem Bordstein an der Louisenstraße und isst Pizza. „Es ist doch nicht gefährlich, wenn man eine Bahn berührt, die im Schritttempo vorbeifährt“, sagt sie genervt. „Das war sowieso nur im letzten Jahr ,in‘, jetzt macht das keiner mehr.“

Das Trio wünscht sich sogar, dass die DVB ihre Drohung ernst machen. „Es wäre doch viel besser, wenn die Bahnen hier nicht lang fahren“, sagt eine der drei. Schließlich seien die nächsten Haltestellen am Albert- oder Alaunplatz nicht weit entfernt. „Hier sollte es gar keinen Verkehr mehr geben“, fordert die Schwarzhaarige. Doch ihr Satz geht im Läuten der nächsten Straßenbahn unter.

