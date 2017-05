Unter Aufsteigern Ein deutsches Team überzeugt beim Giro mit jungen Radprofis. Die Stars fahren in den USA.

Lukas Pöstlberger durfte beim Giro einen Tag in Rosa fahren. © dpa

Es war so etwas wie eine Fahrt ins Ungewisse: Ohne den fest eingeplanten Kapitän Leopold König – den Tour-Siebenten des Jahres 2014 aus Tschechien plagen Knieschmerzen – startete der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe vergangene Woche in die erste große Länderrundfahrt des Jahres, den Giro d‘Italia. Auch ohne den Klassementfahrer ist die Freude bei der Mannschaft aus Raubling in Bayern groß.

Der Österreicher Lukas Pöstlberger gewann gleich zum Auftakt, und das Team von Manager Ralph Denk führte danach alle Wertungen an. Seitdem fuhr der Zwenkauer Rüdiger Selig einmal auf Platz zwei, Pöstlberger noch einmal auf Rang drei. Beim Sieg des Australiers Caleb Ewan auf der 7. Etappe am Freitag landete zudem der Ire Sam Bennett zum zweiten Mal auf Position drei – auch diesmal wieder direkt vor dem deutschen Sprintstar André Greipel.

„Das Rosa Trikot ist eine großartige Entschädigung für das Pech, das wir bei den Klassikern hatten“, sagt Denk. „Von Fahrern, die hohe Gagen kassieren, erwartet man ja auch Erfolge. Wenn einer unserer jungen Fahrer aber einmal so eine Chance nutzt, macht das doppelt Freude.“ Es sei auch eine Bestätigung dafür, immer wieder jungen Talenten eine Chance zu geben.

Derweil bereiten sich die Stars des Teams um Weltmeister Peter Sagan in Kalifornien auf die Tour de France vor. Dort tritt Bora-hansgrohe bei der am Sonntag beginnenden Tour of California an – ein Rennen, das wie der deutsche Rennstall seit 2017 zur ersten Liga, der UCI World Tour, zählt. Für den 43-jährigen Denk sind die sieben Etappen in Kalifornien auch deshalb wichtig, weil es das Heimspiel des Radausrüsters Specialized ist.

Darum sollen an der Westküste der USA zwei Ziele erreicht werden, die auch im Juli bei der Frankreich-Rundfahrt Priorität haben: Etappensiege für den Slowaken Sagan und eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung für den Polen Rafal Majka. Boras sportlicher Leiter Patxi Vila ist optimistisch: „In Kalifornien hat Peter schon unglaublich viele Erfolge gefeiert, ihm liegt dieses Rennen einfach.“ Zudem rechnet der 41-jährige Spanier damit, dass Majka nach den Ardennen-Klassikern wieder einen Schritt weiter in seinem Aufbau Richtung Tour de France ist. „Für ihn wird das Zeitfahren entscheidend sein.“

