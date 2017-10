Unstillbare Neugier Rund um die Welt: Für Josephine Flohr und Daniel Rintz ist das Reisen ein gemeinsamer Lebensstil geworden.

zurück Bild 1 von 4 weiter Rund um die Uhr zusammen, Jahre lang durch Höhen und Tiefen, das schweißt zusammen: die Weltreisenden Josephine Flohr und Daniel Rintz. © privat Rund um die Uhr zusammen, Jahre lang durch Höhen und Tiefen, das schweißt zusammen: die Weltreisenden Josephine Flohr und Daniel Rintz.

Große graue Überraschung Josephine Flohr und Daniel Rintz staunten ganz schön, als in Namibia die Elefanten heimlich, still und leise an die Raststelle der Motorradfahrer traten.

Sternenhimmel pur In Bolivien, auf der größten Salzebene der Welt, „Salar de Uyuni“, in 4000 Metern Höhe, herrscht so wenig Lichtsmog, dass der Himmel atemberaubend klar ist.

Blick bis in die Ewigkeit Der Punta Olympica in Nordperu ist 5000 Meter hoch und wird eigentlich nicht mehr für den Verkehr benutzt. Die Reisenden ließen sich die Aussicht nicht entgehen.

Nach ihrer Reise durch Europa, Asien, Australien, Nord- und Südamerika sollte Schluss sein. Doch den Motorradfahrern Josephine Flohr (36) und Daniel Rintz (39) fehlte ein entscheidendes Gefühl, um den Weg zurück nach Deutschland einzuschlagen: ausreichend Heimweh. Außerdem die Zufriedenheit, wirklich bis an die eigenen Grenzen gegangen, daran genug gewachsen und randvoll mit Erlebnissen zu sein. Also entschlossen sie sich, den Umweg über Afrika zu nehmen. Auf ihrer jüngsten Weltentour legte das Paar 100 000 Kilometer zurück, lernte 45 Länder, unzählige Menschen und sich selbst neu kennen – Stoff genug für einen Kinofilm.

Viele Menschen träumen den Traum, von dem Sie gerade zurückgekommen sind. Was treibt Sie an?

Daniel Rintz: Eine unstillbare Neugier. Schon vor der Weltumrundung, die insgesamt sechs Jahre gedauert hat, und die wir in zwei Etappen weitgehend gemeinsam erlebt haben, bin ich viel gereist. Das ist so ein Charakterding von mir – zu denken: Da muss es doch noch mehr geben.

Josephine Flohr: Nach dem Abi habe ich ein Jahr lang Zentralamerika bereist, lebte später ein Jahr in Spanien und eins in Afrika, und als mein Geografie-Studium beendet war, wollte ich nach Südostasien. So haben wir uns kennengelernt.

Daniel Rintz: Wir kannten uns durch meine Schwester nur vom Sehen und haben uns via Skype zum Kaffeetrinken in Bangkok verabredet. Ich reiste bereits durch Asien und Josephine kam dazu.

Fernweh wäre eine Verniedlichung.

Daniel Rintz: Ja, es ist mehr. Ich denke, dass man sich nirgends so gut selbst kennenlernen kann, wie dort, wo einen keiner kennt. Sich in ungewohnter Umgebung und unter fremden Menschen zu verhalten, gibt die Möglichkeit, sich vielfach auszuprobieren, immer wieder neu. So erfährt man, wie die eigene Wirkung in verschiedenen Situationen funktioniert. Es ist ein bisschen wie ein Schauspieler, der sich in verschiedene Rollen begibt.

Welche Rolle hatten Sie vor der Reise in Europa, Deutschland, Dresden?

Daniel Rintz: Ich war Abteilungsleiter eines gestandenen Unternehmens, lebte in München mit Auto, Wohnung, gutem Auskommen. Das hat mir nicht gereicht.

Was war die erste Reise Ihrer Kindheit?

Josephine Flohr: Ich erinnere mich an Fahrten zur Ostsee. Meine Eltern und ich haben oft dort Urlaub gemacht.

Daniel Rintz: Balaton. Das ist die erste Reise, an die ich mich erinnere. Wartburg, Lada, mein Vater hatte immer mal andere Autos, und auch ich war früh begeistert von allen möglichen Motorisierungen.

Und haben sich später für das Motorrad entschieden. Warum?

Daniel Rintz: Eine meiner ersten Reisen habe ich per VW-Bus unternommen, mit Schlafplatz und Kochstelle und was man meint zu brauchen. Aber ich merkte bald, dass ich mich dadurch unterwegs zu sehr in meine kleine Komfortzone zurückzog. Das hielt mich davon ab, Menschen wirklich zu begegnen, neue Situationen zu erleben. Auch Radreisen habe ich ausprobiert, doch das Motorradfahren macht mir am meisten Spaß, man kommt gut voran und ist Land und Leuten ganz nah.

Josephine Flohr: Ich war überzeugte Backpackerin, fand das Reisen mit Motorrad aber auch spannend und bin inzwischen eine begeisterte Motorradfahrerin.

Für Ihr gemeinsames Reisen ist die Art der Fortbewegung entscheidend. Was noch?

Josephine Flohr: Dass wir von Anfang an auf Augenhöhe unterwegs waren. Als wir nach der Südostasientour den zweiten Teil unserer Weltreise planten, haben wir zum Spaß Pins in die Länder der Weltkarte gesteckt, in denen wir schon waren. Dabei zeigte sich, dass wir zufälligerweise exakt gleich viele Länder bereist hatten.

Daniel Rintz: Auf Reisen hat sich keiner hinter dem anderen versteckt. Unsere Erfahrungen ergänzen sich gut, und dass Josephine Spanisch spricht, hat uns zum Beispiel sehr geholfen.

So lange fern vom Gewohnten und Bekannten zu sein – hatten Sie nie Angst?

Daniel Rintz: Angst ist für mich nicht das richtige Wort. Eher eine Art Sorge vor dem Unbekannten, die schon nach dem ersten Jahr meines Reisens verschwunden ist. Geblieben sind Vorsicht und Respekt.

Josephine Flohr: Es gab keine einzige Situation, in der wir hätten Angst haben müssen – außer im Straßenverkehr. Es ist unvorstellbar, was auf den Straßen dieser Welt los ist. Man muss ständig mit dem Schlimmsten rechnen und gelegentlich ging es wirklich haarscharf zu.

Daniel Rintz: Das hat viel damit zu tun, dass das Leben so wenig wert zu sein scheint, vor allem in Afrika. Die Leute dort haben schon so viele Menschen vor der Zeit sterben sehen, dass sie jeden Tag leben, als sei es ihr letzter.

Von Ihren Erlebnissen haben Sie in Ihrem ersten Film „Somewhere Else Tomorrow“ erzählt. Jetzt planen sie Teil II.

Daniel Rintz: Wir sind mit rund 400 Stunden Filmmaterial zurückgekommen und produzieren daraus einen 90-Minüter – sobald wir das Geld dafür zusammenhaben. Unsere Unterstützer sorgen mit uns für einen authentischen Blick in die Welt.

Das Gespräch führte Nadja Laske. Zur Crowdfundingaktion (bis 11. November) für die Finanzierung des neuen Films und zum Video über das Vorhaben geht es über www.open-explorers.com

zur Startseite