Unsinkbares Boot für Wasserretter Statt im Fluss hatte das Hightech-Gerät seinen ersten Einsatz auf einem Berg.

Bei der Weihe des lang erhofften schnellen Rettungsbootes: Pfarrer Benno Schäffel und Meißens DLRG-Vorsitzender Steffen Hausch. © Claudia Hübschmann

Es ist in zwölf Minuten einsatzbereit, meistert auch stärkere Strömung und besteht aus dem reißfesten Kunststoff Hypalon: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Meißen ist jetzt mit einem neuen Einsatzboot beschenkt worden. Das sogenannte IRB fülle eine zum Beispiel bei den Elbe-Hochwassern aufgefallene Lücke, sagt der Vorsitzende des DLRG-Bezirks Niederes Elbtal Steffen Hausch. Mit Hilfe der neuen Hightech-Ausrüstung können im Fluss treibende Personen innerhalb kürzester Zeit gerettet werden.

Beim Namen haben sich die Meißner Wasserretter für Benno entschieden und nutzten am Sonnabend den Aktionstag zum Start der großen Sonderausstellung über Sachsens ersten Heiligen in der Albrechtsburg für die Weihe. Der Domkapitular des Bistums Dresden-Meißen Benno Schäffel übernahm diese Aufgabe. Der Verein greife bei der Namenswahl stets auf bekannte Meißner Vorbilder zurück, so Steffen Hausch. Nachdem ein Boot bereits den Namen St. Afra nach der evangelischen Gemeinde erhalten habe, seien nun die Katholiken bedacht worden.

Benno-Ausstellung stark gestartet

Die Bootstaufe war Teil eines dichten Veranstaltungsreigens rund um die Eröffnung der bis November laufenden Schau „Ein Schatz nicht von Gold“. So trafen zum Gottesdienst im sehr gut gefüllten Dom insgesamt vier Bischöfe beider Konfessionen zusammen. Die Predigt hielt der Meißner Superintendent Andreas Beuchel. Aus Rom kamen Leihgeber und Journalisten der Vatikanzeitung angereist. Stark nachgefragt war auch der Familientag mit seinen zahlreichen Höhepunkten am Sonnabend. Aktuell registriere die Albrechtsburg eine sehr hohe Nachfrage nach Führungen, so Schlossleiter Uwe Michel.

Lob gab es von Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Mit dem Thema der Sonderausstellung gelinge es Meißen, trotz des parallel laufenden Luther-Jahres, bundesweit Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sagt Raschke. (SZ/pa)

Unterstützt wurde der Bootskauf durch PW Sachsenlack Fahrzeuglackierung, Liqui Moly, EMM Deutschland, Cosmo Consult, Lackzentrum Dresden, Autolackierer Poweleit, Toplack Autolackierbedarf, Rhenus & Hellmann. Holzindustrie Dresden und Webneo.

