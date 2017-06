Unsichtbare Zauberer Beim Bautzener Theatersommer kümmern sich die Requisiteure um jede Kleinigkeit – und den ganz großen Knall.

Unsichtbar im Hintergrund: Chefrequisiteur Torsten Kaiser und seine Kollegen kümmern sich hinter der Bühne, dass selbst die kleinsten Details in jeder Szene richtig wirken. Gleichzeitig müssen sie auch anpacken können, wenn es zum Beispiel darum geht, einen komplett dekorierten Tisch ganz leise ins nächste Szenenbild zu tragen.

Olaf Hais als Egon Olsen wird gleich im Taucheranzug auf der Bühne auftauchen. Vorher bekommt er noch aus der Requisite den Taucherhelm und den Schlauch.

Die Theatertechniker sind besonders hinter der Bühne gefragt. In Windeseile müssen sie unter anderem die Wände im Bühnenbild umhängen.

Welcher Handgriff ist als Nächstes dran? Die Antworten gibt es in den Mitschriften aus der Probe. Sie liegen immer griffbereit zwischen anderen Requisiten.

Wie Egon Olsen braucht auch Chefrequisiteur Torsten Kaiser einen Plan. Seine Mitschriften zum Stück liegen auf einem Tisch hinter der Bühne griffbereit. Ein kurzer Blick in das Papier verrät ihm, wann er zu seinem nächsten Einsatz in Sachen Theaterzauber muss. Durch einen kleinen Schlitz zwischen den Sperrholzwänden des Bühnenbilds sind die Zuschauer auf der Traverse zu sehen. Gespannt verfolgen sie die Jagd des Gaunertrios nach Millionen am Strand von Jütland. Der zweite Teil des Freiluftspektakels „Die Olsenbande wandert aus“ ist erst einige Minuten alt.

Torsten Kaiser eilt davon. Neben seinen Mitschriften aus der Probe liegen Sonnenspray, ein Beutel mit Kleingeld, eine Harpune, zwei Frauenhandtaschen und der Hund von der Frau, die immer erschrickt. Konzentriert kommen die Schauspieler vorbei und greifen nach bereitgelegten Utensilien. Über Statisterie hat der Chef über die wichtigen Kleinigkeiten seine Leidenschaft für das Theater entdeckt. Im Anschluss schnupperte der gelernte Kfz-Meister in der Ausstattungsabteilung des Zittauer Theaters Bühnenluft. Vor vier Jahren kam der 50-Jährige an die Spree.

Gaunerchef Egon Olsen plagt sich auf der Bühne mit seinen Widersachern. Nicht nur Bang Johansen ist scharf auf den „Schatz vom Nazigeneral“. Auch ein Schrotthändler namens Mad Madsen will die Kohle haben. Von ihm erhoffen sich Egon, Benny und Kjeld eigentlich Hilfe für ihre kaputte „Grüne Minna“. Mit Krach ist der Motor auseinandergeflogen. Es bleibt eine Staubwolke aus Heilerde in der Luft. Für die Explosion haben Torsten Kaiser und seine Kollegen gesorgt. Das geht nicht ohne Vorbereitungen. In der Pause zwischen dem ersten und zweiten Teil ist dafür Zeit.

Jeden Morgen gibt es ein Briefing

Im Container wartet Requisiteur Wladyslav Wnuszynski auf Statisten. Er verteilt aufblasbare Schwimmtiere. Torsten Kaiser, Jörg Jansing und Jeannine Bielß bringen währenddessen passend im Graumann zwei verrostete Fässer, einen Hammer und einen Amboss vor die Schrotthandlung. „In der Probenphase findet jeder seine Aufgaben. Jeden Morgen machen wir ein Briefing. Häufig ändern sich noch Dinge während der Vorstellungen“, sagt der Chef der Vier und ist schon wieder fort. Katja Reimann sagt mit bestem Yvonne-Timbre: „Ihr seid richtige Schweinehunde.“

Das ist ein Stichwort für Torsten Kaiser. Der Rums samt Theaterstaub aus dem Schrotthandel folgt auf dem Fuß. Schauspieler Thomas Ziesch erscheint im Taucheranzug hinter der Bühne. Er ist einer von zahlreichen Egon-Widersachern. Der alte Gaunerboss steht auf einmal hinter der Bühne. Kann eigentlich gar nicht sein. Schließlich bringen Benny, Kjeld und Egon gerade das Publikum zum Lachen. Der zweite Mann mit Melone lächelt verschwörerisch und ist wieder weg. Vielleicht war es ja alles nur eine Illusion.

Thomas Kaiser und seine Kollegen sind immer in Bewegung. Aus dem Container reicht er ein Maschinengewehr heraus. Auch der Egon-Plan muss noch in eine Melone. Die Taucherhelme müssen eingerichtet werden. Thomas Ziesch drückt er die Harpune in die Hand. Jörg Jansing macht einen letzten Blick in den Nazibunker, der sich gleich für das Publikum öffnet. Schon während der Pause hat er mit seinem Chef einen Tisch wie aus einem Spukschloss voller Spinnweben dort hineinbugsiert. An der Wand lehnt ein angestaubtes Führerbild. Der 54-Jährige ist seit dieser Spielzeit am Bautzener Theater. Seine ersten Schritte für die Bühne ging er an der Komischen Oper in Berlin. Dort machte er eine Tischlerlehre und absolvierte im Anschluss ein Volontariat bei den Plastikern, im Malsaal und in der Dekoabteilung. Später arbeitete er als freiberuflicher Bühnenbildner. Für die Olsenbande hat der Neu-Bautzener nun ein Flugzeug gebaut. Was braucht man dazu? „Eine Sperrholzplatte, Styropor und fünf Tage Zeit“, sagt er schmunzelnd.

Kurzauftritt auf der Bühne

Im Dauerlauf verlassen die Requisiteure ihren Platz hinter der Bühne für einen Kurzauftritt im Graumann. Die Schrottpresse muss raus. Wenig später bekommen sie die Reste des Gentleman-Verbrechers in einer Schubkarre zum Tisch mit der Kladde geschoben. Egon hüpft allerdings ganz munter zwischen Benny und Kjeld. Auf die Freunde ist Verlass wie auf die vielen Hände im Hintergrund. Gerade absolvieren die Theatertechniker Höchstleistungssport. In Windeseile hängen sie Wände ein und aus.

Thomas Kaiser schaut ein letztes Mal in die Kladde. „Nach ein paar Vorstellungen sitzt dann jeder Handgriff“, sagt er. Seine Kollegen sammeln nach dem fast dreistündigen Coup die Utensilien ein. Alles hat seinen Platz im Container, schließlich werden die Requisiten am nächsten Tag wieder benötigt. Die Stapelei erinnert an Tetris mit Schlauchboot, Schwimmtieren, Tisch, zwei Babypuppen, Egons Resten in einer Schubkarre, dem falschen Maschinengewehr, Spiegel, Bildern und vielem mehr.

Rhythmisch klatscht das Publikum beim Finale zur Olsenbande-Musik. Den letzten Auftritt bekommt wie jeden Abend Torsten Kaiser. Mit dem Abschlussfeuerwerk malt er über der Ortenburg bunte Sterne in den Himmel. Der Beifall in diesem Augenblick gehört auch ihm und den vielen Kollegen hinter der Bühne.

