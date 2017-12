Unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2018 Wie jedes Jahr wagt die Sächsische Zeitung an dieser Stelle einen Blick in die Zukunft. Natürlich mit einem Augenzwinkern.

Die Riesaer Redakteure blickten schon mal in die Zukunft beziehungsweise in eine Kristallkugel – und nennen ihre Wunsch-Nachrichten für das kommende Jahr. © Sebastian Kahnert/dpa

Riesa hat sich für den Tag der Sachsen 2019 entschieden. Die Straßenlaternen leuchten immer stromsparender. Und der ICE hält auch noch in der Stadt. Es war also nicht alles schlecht im Jahr 2017. Geht es nach uns, reißen die guten Nachrichten auch nach Silvester nicht ab. Ein Jahr ohne böse Überraschungen. Das wär’s doch. Wie jedes Jahr wagen wir an dieser Stelle einen Blick in die Zukunft – und nennen unsere Wunsch-Nachrichten für das kommende Jahr. Natürlich mit einem Augenzwinkern. (SZ)

