„Unsere Situation lässt keine Nebenschauplätze zu“ Dynamos Andreas Lambertz kehrt nach Düsseldorf zurück, und das zum zweiten Mal erst überhaupt. Doch Vorfreude spürt er diesmal nicht.

Andreas Lambertz reist mit gebremster Vorfreude mit Dynamo nach Düsseldorf. © Thomas Eisenhuth/dpa

13 Jahre lang spielte Andreas Lambertz für die Fortuna, absolvierte insgesamt 340 Partien. Doch Vorfreude lasse der aktuelle Negativlauf seiner Dresdner Dynamos nicht zu, sagt der 33-Jährige. Etwas entspannter ist sein Trainer - weil sich das Lazarett so langsam lichtet. Beim Freitagstraining, so Uwe Neuhaus, fehlten lediglich noch die beiden Kreuzbandverletzten Pascal Testroet und Sören Gonther. Was das für die Partie am Montagabend beim Tabellenzweiten bedeutet, verrät Neuhaus erwartungsgemäß nicht. Umso ausführlicher spricht Lambertz über die Rückkehr zu seiner alten Liebe - und was ihn dabei diesmal bewegt.

Wie hat Dynamo die späte Niederlage vom Montag gegen Kaiserslautern verdaut?

Das war nicht so einfach und ist immer noch ein schwieriges Thema. Weil du wie in den Wochen ein ordentliches Spiel gemacht hast und trotzdem mit leeren Händen dastehst. Wir müssen daraus lernen und irgendwie versuchen die Punkte einzusammeln.

Nach den letzten Erfolgsjahren findet sich Dynamo im Abstiegskampf wieder. Wie geht das Team damit um?

Bis auf Kiel haben wir ordentliche Spiele gemacht, den Gegner zumeist dominiert und auch Chancen kreiert. Nur die Tore haben wir nicht gemacht, dafür aber teilweise einfache Fehler, die bestraft worden sind. Es ist nicht ganz einfach, aber irgendwie müssen wir da rauskommen und punkten. Wenn es dafür ein Geheimrezept gäbe, hätte ich es schon längst angewandt.

Ausgerechnet jetzt geht es gegen Ihren Ex-Club Düsseldorf, den Tabellenzweiter...

Wir haben einige Spiele gesehen, die zeigen, dass Düsseldorf keine Übermacht ist. Klar macht es die Fortuna auch richtig gut, und es wird schwer. Dennoch hat man Chancen, weil sie ihre Gegner nicht so dominieren. Wir müssen aber mehr auf uns achten, es ist letztlich egal, gegen wen es geht. Wir müssen punkten, egal in welcher Form.

Wie kann Dynamo in Düsseldorf bestehen?

Das letzte Spiel war schwer genug zu verdauen. Bis Montag werden wir aber darauf hinarbeiten und Wege finden.

Kommt in der jetzigen Situation erfahrenen Spielern wie Ihnen eine besondere Rolle zu?

Klar gab es hin und wieder mal ein paar verlorene Spiele am Stück. Aber in der Form habe ich das noch nicht erlebt. Natürlich sind wir erfahrenen Spieler gefordert, die Frage stellt sich aber eigentlich nicht. Denn es ist jeder gefragt, wir Erfahrenen sicherlich aber noch ein Stück mehr. Generell müssen wir alle versuchen, den Bock umzustoßen.

Es ist ihr zweites Spiel bei Ihrem Ex-Club. Wie groß ist die Vorfreude?

Aktuell eigentlich gar nicht, weil wir in einer Situation stecken, die es nicht zulässt, irgendwelche Nebenschauplätze darzustellen. Deswegen ist das für mich eher zweitrangig. Das erste Mal im vergangenen Jahr wäre eh nicht zu toppen.

Wird der zweite auch der letzte Gastauftritt in Düsseldorf sein? Ihr Vertrag läuft am Saisonende aus, gab es bereits Gespräche?

Das ist alles noch viel zu weit weg, die Saison ist auch noch viel zu jung. Natürlich merkt man mit den Jahren mehr Verschleiß, dennoch möchte ich so lange weiterspielen, wie ich noch kann, in welcher Form auch immer. Wie es weitergeht, wird sich dann im Laufe der Rückrunde herausstellen.

Das Interview führte Jens Maßlich (dpa).

Dynamos mögliche Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Heise - Konrad - Möschl, Hartmann, Lambertz, Duljevic - Mlapa.

zur Startseite