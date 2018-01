Aus meiner Sicht „Unsere Region hat viel zu bieten“ Die Evangelische Kirche ist bei der Freitags-Demo mit dabei, sagt der Generalsuperintendent Martin Herche.

Die Großdemonstration am kommenden Freitag in Görlitz erinnert uns daran: Die Sorgen bei den Beschäftigten in den Werken von Siemens und Bombardier haben sich mit dem neuen Jahr nicht erledigt. Nun kommt noch die Insolvenz im Waggonbau Niesky dazu. Allen, die sich um ihre Arbeitsplätze sorgen, gehört unsere Solidarität. Ihr Schicksal ist auch unser Schicksal. Ihr Stolz ist auch unser Stolz. Görlitz und Niesky, wie überhaupt die ganze Region profitieren von den Leistungen und der Wertschöpfung dieser wichtigen Industriestandorte.

Wir gehören zusammen. Jeder in Deutschland soll wissen: die Lausitz hat viel zu bieten. Aber wir lassen uns nicht alles bieten. Wir erwarten von den verantwortlichen Entscheidern Fairness und Augenmaß. Die zu treffenden Entscheidungen dürfen dem sozialen Frieden nicht entgegenstehen. Dafür setzen wir uns auch als Kirchen ein. Die stärkste Möglichkeit der Solidarität und Fürsprache ist für uns Christen das Gebet. Deshalb laden wir am kommenden Freitag vor der abschließenden Großkundgebung zu einem ökumenischen Fürbittengebet in die Frauenkirche ein. Die Glocken der Frauenkirche werden von der Gebetsandacht aus den Weg der vielen hin zum Obermarkt begleiten. Natürlich bin ich auf dem auch Obermarkt mit dabei!

Die Demonstration zum Erhalt des Industriestandortes Görlitz und der Werke von Siemens und Bombardier in der Stadt startet am Freitag um 13 Uhr vor den beiden Werkstoren. Über den Brautwiesenplatz, Bahnhofstraße, Postplatz und Marienplatz geht es zum Obermarkt, wo ab 14 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist. Zwischen 13.30 und 13.50 Uhr findet in der Frauenkirche ein ökumenisches Fürbittengebet statt.

