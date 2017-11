„Unsere Pfefferkuchen sind handgemacht“ Der 15. Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt beginnt am Freitag. Obermeister Kotzsch spricht über Sicherheitsfragen und Spezialitäten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sterne, Herzen, Pantoffeln – der große Ansturm auf die Pfefferkuchen steht kommende Woche an. Dann wird am Freitag der 15. Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt eröffnet und lockt am ersten Novemberwochenende scharenweise Naschkatzen nach Pulsnitz. So wie Claudia Worowsky mit Sohn Vincent und Johanna aus Reichenbach im Vorjahr. © Archivfoto: Daniel Förster Sterne, Herzen, Pantoffeln – der große Ansturm auf die Pfefferkuchen steht kommende Woche an. Dann wird am Freitag der 15. Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt eröffnet und lockt am ersten Novemberwochenende scharenweise Naschkatzen nach Pulsnitz. So wie Claudia Worowsky mit Sohn Vincent und Johanna aus Reichenbach im Vorjahr.

Peter Kotzsch ist Innungsobermeister der Pfefferküchler in Pulsnitz.

Kartons voller Pfefferkuchen stapeln sich auf Treppen, in Gängen und auch in der Betriebsküche der Pfefferküchlerei von Obermeister Peter Kotzsch in Pulsnitz. Auf dem Küchentisch liegen die Bauteile für ein großes Pfefferkuchen-Hexenhaus. In diesem Jahr geben Fensterscheiben aus buntem Zucker dem Häuschen besonderen Glanz. Die Technik des Zuckerziehens hat sich Sohn Martin kürzlich angeeignet. Der Obermeister nutzt nun die wenigen freien Minuten, um am Häuschen zu bauen. Denn bis zum Pfefferkuchenmarkt ab Freitag muss es fertig sein und das Schaufenster schmücken. Zum 15. Mal laden die neun Pfefferkuchenbäckereien zum Markt ein. Dann wird sich der Duft nach dem Gewürzkuchen wieder besonders intensiv über die Stadt legen und werden Zehntausende Menschen auf die Jagd nach der Leckerei gehen.

Herr Kotzsch, warum wirkt der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt Jahr um Jahr wie ein Magnet auf die Leute?

Es hat sicher etwas mit dem günstigen Zeitpunkt zwischen den Herbst- und den Weihnachtsmärkten zu tun, den wir ausfüllen. Aber vor allem natürlich mit unseren Pfefferkuchen: handgemacht, keine Massenproduktion, mit besten Zutaten. Viele Besucher kommen jedes Jahr mit großen Erwartungen wieder. Schließlich gibt es die Chance nur einmal im Jahr, sich auf dem Pulsnitzer Markt durch die Spezialitäten der einzelnen Betriebe zu kosten. Mit acht Handwerksmeistern und der Lebkuchenfabrik sind es so viele wie nirgends in Deutschland an einem Ort. Außerdem denke ich, dass die erlesene Auswahl der Stände auf der Händlermeile eine Rolle spielt. Es werden um die 100 sein. Gerade auch um die Kirche mit dem Handwerkermarkt finden die Gäste Raritäten, die es nicht überall gibt. Den weitesten Weg hat der Stand Pfaffenglück aus Lübeck. Die Chefin sagte jetzt zu mir: Aachen, Pulsnitz und Dortmund sind ihre wichtigsten Wochenendmärkte im Jahr. Wenn das nichts über die Qualität sagt!

Der Kirchplatz hat ja ein neues Gesicht erhalten. Wie sehen Sie das?

Der Platz ist wirklich schick geworden. Das macht aber auch für uns ein paar Veränderungen erforderlich. Es ist ja ein Podest entstanden, um das Gefälle auszugleichen. So müssen wir die Stände etwas anders aufbauen. Es wird dieses Jahr die Testphase. Übrigens auch fürs Licht auf dem Markt. Eine neue Girlande mit LEDs löst die Glühbirnen rund um den Markt ab. Unverändert bleibt die Formation der Stände der Pfefferküchler dazwischen.

Warum?

Viele Gäste wissen schon genau, wo sie ihren Lieblings-Pfefferküchler ansteuern können. Solche bewährten Dinge sollte man nicht ändern.

In diesem Jahr gibt es ein paar Sorgen mit dem Sicherheitskonzept ...

Das ist der allgemeinen Sicherheitslage geschuldet und auch noch nicht ganz ausgestanden. In den Vorjahren haben wir den Markt mit der Rettungshundestaffel Kamenzer Land abgesichert. Bisher wurde höchstens mal ein Pflaster gebraucht. Jetzt mussten wir ein Sicherheitskonzept erstellen. Die Ansprüche waren teilweise extrem hoch und wurden inzwischen auch nach unten korrigiert. Wir stehen aber vor Mehrkosten von etwa 5000 Euro zu unserem Budget. Da ist für uns viel Geld. Bedenken Sie: Wir verlangen keinen Eintritt, keine Parkgebühren, sondern nur die Standgebühren. Wir müssen einen Rettungswagen mit Vollausstattung über alle Tage vorweisen, einen Krankenwagen und eine Notfallzentrale bei der Feuerwehr. Dazu kommen mittlerweile „nur noch“ fünf Sanitätshelfer. Das sollte ursprünglich die vierfache Zahl sein. Wir veranstalten hier einen Markt und kein Rockkonzert, das spezielle Vorkehrungen braucht. Wenn von 40 000 Gästen pro Tag ausgegangen wird, ist das unverhältnismäßig. Es muss doch das ständige Kommen und Gehen einkalkuliert werden. Wir haben maximal 15 000 Leute gleichzeitig im Stadtzentrum.

Und die wollen etwas erleben. Gibt es auch neue Pfefferkuchenkreationen?

Der Renner sind die Pulsnitzer Pfefferkuchenspitzen. Wir können die Sortimente nicht unendlich in die Breite treiben und am Ende Spezialitäten vernachlässigen, die am meisten nachgefragt werden. Wir sind hier kleine Betriebe. Aber es wird natürlich Neues ausprobiert. Jeder Pfefferküchler hat seine Spezialitäten. Der eine Marzipanfüllungen, der andere experimentiert mit Ingwer oder getrockneten Kirschen. Beim Nächsten sind es die Rosinenpfefferkuchen und Cranberrys oder alte geheime Rezepte, die ausgegraben werden. Das macht den Markt so abwechslungsreich.

Gibt es im Kulturprogramm Neues?

Zur Eröffnung am Freitag um 13 Uhr singen diesmal Chöre Pfefferkuchenlieder, und es eröffnet eine Schau über Puppenstuben im Stadtmuseum. Daneben setzen wir auf Bewährtes. Im romantischen Licht der neuen Marktbeleuchtung sind die Pfefferkuchenkinder unterwegs. Das Feuerwerk am Freitag, 19.30 Uhr, und das Orgelkonzert in der Stadtkirche am Sonntag, 15 Uhr, werden Höhepunkte sein. Die Kinder können in der Schauwerkstatt am Markt Pfefferkuchen verzieren, Blaudrucker und Töpfer öffnen ihre Werkstätten und das Puppentheater den Vorhang.

Eng wird es manchmal beim Parken. Wie sieht das Konzept aus?

Wir bitten die Gäste, möglichst mit der Bahn anzureisen. Die fährt auch am Sonntag stündlich und mit doppelten Wagen. Einen Bus-Shuttle-Verkehr richten wir wieder von Parkplätzen in Großröhrsdorf ein – auch eine gute Alternative. In Pulsnitz wird es Einweiser geben. Die lenken die Gäste zu den großen Parkplätzen am Schützenhaus, an der Kohlestraße, an der Dresdener Straße und der Kamenzer Straße. Das Zentrum ist für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Kurz vor dem 15. Markt ist der langjährige Marktorganisator und Obermeister Lutz Tenne nach schwerer Krankheit gestorben. Drückt das die Stimmung?

Lutz Tenne hat den Markt zehn Jahre in seiner Regie geführt und viele Akzente gesetzt: sich gegen Plastikmüll gestellt und die erste Markttasse eingeführt, ebenso wie das große Feuerwerk am Freitagabend und die Markthütten. Er war immer innovativ, auch in den 20 Jahren als Obermeister. Er hat immer 120 Prozent gegeben. Auf null zu fallen, war schwer zu verkraften. Er hätte sich vor allem einen erfolgreichen Markt gewünscht. Diesen Wunsch wollen wir im Gedenken an ihn erfüllen.

Marktzeiten sind vom 3. – 5. November: Freitag von 13 –20 Uhr; Sonnabend 9 – 20 Uhr; Sonntag 10 – 18 Uhr. Das komplette Programm: www.Pfefferkuchenmarkt.de

