„Unsere Olympiahoffnung wurde zerstört“

Vielleicht ist Anni Schumacher derzeit so gut wie noch nie. Die 28-jährige Beachvolleyballerin des Dresdner SSV sorgte mit ihrer Partnerin Kim Behrens (USC Münster) nach einem zweiten Platz bei einem unterklassigen Turnier der FIVB World Tour nun auch auf der deutschen Tour für Aufsehen. Das Finale des mit 40 000 Euro dotierten Supercups in Kühlungsborn entschieden Schumacher/Behrens gegen Karla Borger/Margareta Kozuch für sich. Letztere sind als eines von fünf deutschen Frauenteams für die Weltmeisterschaft in Wien (28. Juli bis 6. August) nominiert. Der Sächsischen Zeitung verrät Schumacher ihr Erfolgsgeheimnis.

Anni, Sie feiern derzeit einen Erfolg nach dem anderen. Haben Sie ein neues Erfolgsrezept?

Ich weiß nicht genau, was die anderen im Training machen. Ich weiß, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten viel trainieren. Ich glaube, dass bei Kim und mir ein Knackpunkt ist, dass wir eine sehr gute Stimmung im Team haben, uns sehr gut verstehen und dadurch in der Lage sind, auch Spiele, die wir in den letzten Wochen verloren haben, sehr gut zu reflektieren. Wir sind Spielertypen, die solche Analysen schnell umsetzen und die uns besser machen. Das gibt unserer Entwicklung gerade einen Aufschwung.

Also ist vieles nur Kopfsache?

Auch. Sicherlich müssen auch die körperlichen Voraussetzungen stimmen. Athletik, Technik und Taktik ist nichts, worüber ich mir bei uns Sorgen gemacht habe. Aber das Mentale ist bei uns ausschlaggebend, dass wir noch einen draufsetzen können.

Gute Laune klingt nach einem sehr simplen Erfolgsrezept.

(lacht) Das ist sicher Typsache, ob man miteinander klarkommt oder nicht. Das ist ja wie im normalen Leben. Das ist bei uns schon immer so gewesen, und dafür ernten wir jetzt die Früchte.

Mentale Fähigkeiten kann man auch speziell trainieren. Tun Sie das?

Wir arbeiten derzeit nicht mit einem Sportpsychologen zusammen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir zwischenmenschlich so gut harmonieren, dass wir uns direkt austauschen können. Es knallt auch mal, aber wir sind in der Lage, das produktiv für uns zu nutzen.

Haben Sie mit dem Sieg in Kühlungsborn endgültig Ihr Ticket für die deutsche Meisterschaft in Timmendorf gelöst?

Puh, das weiß ich gar nicht so genau. Für mich war eine Nicht-Qualifikation für Timmendorf nie ein Thema. Wir sind in der deutschen Rangliste jetzt Schritt für Schritt höher geklettert, sind aktuell Siebente. Für uns ist es außerdem schön, wenn wir in der Rangliste noch höher kommen, weil wir damit in der Setzung für die Meisterschaft besser wegkommen.

Im Finale von Kühlungsborn haben Sie das WM-Team Borger/Kozuch besiegt. Ist das ein anderer Sieg als gegen ein normales deutsches Duo?

Mit der Begegnung verknüpfe ich verschiedene Gefühle. Borger/Kozuch sind gerade in einer schwierigen Situation, die ich aus den letzten Jahren sehr gut kenne. Dass sie durch den Streit mit dem Verband nicht spielen dürfen, wofür sie leistungsmäßig qualifiziert wären. Das ist ein absolutes No Go. Ich habe den beiden direkt nach dem Spiel gesagt, dass ich ihnen den Sieg ebenso wie uns gegönnt hätte. Karla Borger ist eine Weltklassespielerin, Margareta Kozuch auch. Von daher macht es uns stolz, dass wir das Finale für uns entscheiden konnten. Dass die besten sieben deutschen Teams alle international spielen könnten und bei der WM nicht alle Spiele verlieren würden, ist auch klar.

Werden Sie in dieser Saison noch international starten?

Ja, auf jeden Fall. Jetzt beginnt die Tour des europäischen Verbandes CEV mit den sogenannten Satellite-Turnieren. Da sind wir für das erste Turnier vom Verband zumindest nicht behindert worden. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir auch bei kommenden Turnieren starten können. Wir liebäugeln auch mit einem Ein-Sterne-Turnier des Weltverbandes FIVB in Marokko.

Sie gelten als Kritikerin am neuen System des Verbandes, der nur Teams, die sich in Hamburg niederlassen, als offizielle Nationalteams anerkennt. Was genau bemängeln sie?

Der Deutsche Volleyball-Verband setzt auf die Teams, die in Hamburg sind, die dürfen bei den großen Turnieren starten – unabhängig davon, ob es in der Weltrangliste besser postierte deutsche Duos gibt. Bei kleineren Wettbewerben gäbe es keinen Mehrwert für jene Duos, da dürfen dann andere ran. Das ist unfair.

Falls die Situation zwischen Verband und Nicht-Nationalteams so verfahren bleibt, planen Sie überhaupt den kompletten Olympiazyklus bis Tokio 2020?

Nein, Olympiahoffnungen hat uns der Verband zerstört, indem er die Zentralisierung der Nationalteams in Hamburg durchgeboxt hat. Zu Kim hat man eindeutig gesagt: du nicht. Mich hatte man gar nicht erst eingeladen. Von daher wäre es von uns naiv zu sagen: Hey, go for Olympia 2020. Das ist sehr utopisch. Daran denken wir überhaupt nicht. Wir wollen einfach unser Bestes geben. Wir zeigen, was wir können – und das vor allem uns selber. Ob das noch jemanden vom Verband interessiert oder nicht, interessiert mich nicht mehr.

