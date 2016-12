Unsere Gesichter des Jahres

© Repro: SZ

Welche Menschen haben in unserem Kreis in diesem Jahr Debatten geprägt? Wer hat etwas Besonderes geschafft? Wer gibt anderen Menschen Mut, inspiriert oder rettet sie? Die Sächsische Zeitung hat sich auf die Suche gemacht nach elf Gesichtern des Jahres. Die Auswahl ist uns nicht leichtgefallen. Uns ist klar, dass noch viele andere Mitbürger Dinge anschieben, Menschen bewegen – oder verletzen sie. Unsere Ausgewählten stehen für Schicksale und Geschichten, die von diesem Jahr in Erinnerung bleiben werden. (szo)

